Сутки на Донетчине: враг 16 раз обстрелял населенные пункты. В Константиновке убиты два мирных жителя. ФОТО

В результате российских обстрелов 16 мая 2 жителя Константиновки погибли. В области получили ранения еще 9 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Белицком Добропольской громады обстреляна заброшенная промзона.

За прошедшие сутки в результате обстрелов в Покровске 5 человек получили ранения, сообщили в ГВА.

Утром 16 мая, около 05:00, враг нанес удар по северной части Покровска, в результате чего получили ранения два человека: мужчина 1965 г.р. и женщина 1975 г.р. У обоих диагностированы МВТ, осколочные ранения различных частей тела. Поврежден многоквартирный жилой дом.

Около 05:15 со стороны российских оккупационных войск состоялся второй обстрел частного сектора северной части Покровска, в результате которого получили ранения еще 3 местных жителя: супружеская пара - мужчина и женщина 1958 г.р., и 63-летний мужчина. Повреждены 3 частных дома.

Около 16:00 под обстрелом оказалась западная часть города, в результате чего возник пожар в четырех частных жилых домах. Из-за составляющей безопасности средства и силы ГСЧС не привлекались.

Краматорский район

В Лимане ранен человек, в Заречном повреждены 3 дома.

В окрестностях Андреевки повреждены 5 единиц транспорта. В Райгородке Николаевской громады повреждены 6 частных домов, предприятие и линия электропередач. В Куртовке Дружковской громады повреждены 2 дома и админздание.

В Константиновке 2 человека погибли и 3 ранены, повреждены 3 частных дома, многоэтажка и админздание.

В Новодмитровке повреждены 3 дома. В Ильиновке поврежден инфраструктурный объект.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 4 дома.

Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуирован 181 человек, в том числе 38 детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Покровск и Андреевку: ранены шесть человек, повреждены дома

