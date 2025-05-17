УКР
Доба на Донеччині: ворог 16 разів обстріляв населені пункти. У Костянтинівці вбито двох цивільних. ФОТО

Внаслідок російських обстрілів 16 травня 2 жителі Костянтинівці загинули. В області дістали поранення ще 9 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Білицькому Добропільської громади обстріляно закинуту промзону.

Минулої доби внаслідок обстрілів у Покровську 5 людей дістали поранення, повідомили у МВА. 

Вранці 16 травня, близько 05:00, ворог завдав удару по північній частині Покровська, в результаті чого зазнали поранення дві людини: чоловік 1965 р.н. та жінка 1975 р.н. У обох діагностовано МВТ, осколкові поранення різних частин тіла. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Близько 05:15 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл другий обстріл приватного сектору північної частини Покровська, внаслідок якого дістали поранення ще 3 місцеві жителі: подружня пара – чоловік та жінка 1958 р.н., та 63-річний чоловік. Пошкоджено 3 приватні будинки.

Близько 16:00 під обстрілом опинилась західна частина міста, внаслідок чого виникла пожежа в чотирьох приватних житлових будинках. Через безпекову складову засоби та сили ДСНС не залучались. 

Краматорський район

У Лимані поранено людину, у Зарічному пошкоджено 3 будинки.

В околицях Андріївки пошкоджено 5 одиниць транспорту. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджені 6 приватних будинків, підприємство і лінію електропередач. У Куртівці Дружківської громади пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю.

У Костянтинівці 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 3 приватні будинки, багатоповерхівку і адмінбудівлю.

У Новодмитрівці пошкоджено 3 будинки. В Іллінівці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 181 людину, у тому числі 38 дітей.

