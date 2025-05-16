Росіяни атакували Покровськ та Андріївку: поранено шість осіб, пошкоджено будинки

Щонайменше 6 людей поранено внаслідок російських обстрілів Донецької області 16 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Як зазначається, ворожа армія завдала удару по житловому кварталу Покровська о 5 ранку. У зоні ураження опинився багатоквартирний будинок. Тілесні ушкодження дістали двоє місцевих жителів. У 50-річної жінки та чоловіка 60 років діагностовано осколкові поранення, контузію, забійну рану, закриту черепно-мозкову й мінно-вибухові травми. На момент обстрілу вони перебували вдома.

Уже через 15 хвилин окупанти повторили атаку. Цього разу війська РФ поцілили по території приватного сектору. Контузій, множинних осколкових поранень, струсу головного мозку, мінно-вибухових травм, перелому й забою зазнали троє цивільних. Серед постраждалих 66-річна подружня пара й чоловік 63 років.

Зазначається, що потерпілим надано медичну допомогу. Тип озброєння встановлюється. Пошкоджено три будинки.

За даними начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, ще одну людину окупанти поранили в Андріївці - там росіяни атакували FPV-дроном цивільне авто.



"Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуація рятує життя!" - наголосив він.

