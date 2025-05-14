Майже 2 тисячі людей залишаються в прифронтовому Покровську, - ОВА

Станом на 14 травня в Покровську Донецької області залишається 1912 цивільних.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз у місті Покровську знаходяться 1912 людей, а в громаді 3,5 тисячі. Працюють деякі продуктові крамнички, є свердловини з технічною водою, є точки роздачі, є лікар-терапевт, якому волонтери привозять ліки... Працюють кілька аптек", - розповів Філашкін.

Він додав, що заїжджати у місто дуже небезпечно і без допомоги українських військових туди нічого неможливо завезти.

"Заїжджати у місто дуже небезпечно, і наші волонтери тільки завдяки злагодженим діям наших захисників це у певний час роблять, коли є така можливість. Тому що ворог кожного дня розстрілює FPV-дронами, ці дрони на оптоволокні, тому їх засоби РЕБ майже не беруть. Саме тому заїжджати у міста, наближені до лінії фронту, дуже важко і складно", - резюмував очільник ОВА.