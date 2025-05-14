УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9803 відвідувача онлайн
Новини Евакуація з Покровська
824 3

Майже 2 тисячі людей залишаються в прифронтовому Покровську, - ОВА

Покровськ

Станом на 14 травня в Покровську Донецької області залишається 1912 цивільних.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз у місті Покровську знаходяться 1912 людей, а в громаді 3,5 тисячі. Працюють деякі продуктові крамнички, є свердловини з технічною водою, є точки роздачі, є лікар-терапевт, якому волонтери привозять ліки... Працюють кілька аптек", - розповів Філашкін.

Він додав, що заїжджати у місто дуже небезпечно і без допомоги українських військових туди нічого неможливо завезти.

Дивіться: "Гострі Картузи" зафіксували самогубство окупанта: росіянин підірвався за допомогою гранати під Покровськом. ВIДЕО

"Заїжджати у місто дуже небезпечно, і наші волонтери тільки завдяки злагодженим діям наших захисників це у певний час роблять, коли є така можливість. Тому що ворог кожного дня розстрілює FPV-дронами, ці дрони на оптоволокні, тому їх засоби РЕБ майже не беруть. Саме тому заїжджати у міста, наближені до лінії фронту, дуже важко і складно", - резюмував очільник ОВА.

Автор: 

евакуація (2398) Донецька область (9349) Покровськ (781) Покровський район (910) війна в Україні (5771)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ідіоти.
Квартиру-хату можна купити, чи побудувати заново.
Є лише один варіант не мати можливості цього зробити-смерть того хто бажає це робити.
показати весь коментар
14.05.2025 19:19 Відповісти
Якщо руїни цього міста колисть дістануться москалям,то цих ,вірніше з виживших,москалі нагородять хєроямі расіі)
показати весь коментар
14.05.2025 19:22 Відповісти
2000 ждунів і колаборантів, з них -1000 навідників ФАБів
показати весь коментар
14.05.2025 19:27 Відповісти
 
 