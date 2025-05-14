РУС
Почти 2 тысячи человек остаются в прифронтовом Покровске, - ОВА

Покровськ

По состоянию на 14 мая в Покровске Донецкой области остается 1912 гражданских.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В данное время в городе Покровске находятся 1912 человек, а в громаде 3,5 тысячи. Работают некоторые продуктовые лавочки, есть скважины с технической водой, есть точки раздачи, есть врач-терапевт, которому волонтеры привозят лекарства Работают несколько аптек", - рассказал Филашкин.

Он добавил, что заезжать в город очень опасно и без помощи украинских военных туда ничего невозможно завезти.

Смотрите: Россияне атаковали Покровский и Краматорский районы: ранены шесть человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Заезжать в город очень опасно, и наши волонтеры только благодаря слаженным действиям наших защитников это в определенное время делают, когда есть такая возможность. Потому что враг каждый день расстреливает FPV-дронами, эти дроны на оптоволокне, поэтому их средства РЭБ почти не берут. Именно поэтому заезжать в города, приближенные к линии фронта, очень трудно и сложно", - резюмировал глава ОВА.

эвакуация (2157) Донецкая область (10532) Покровск (748) Покровский район (902) война в Украине (5732)
ідіоти.
Квартиру-хату можна купити, чи побудувати заново.
Є лише один варіант не мати можливості цього зробити-смерть того хто бажає це робити.
14.05.2025 19:19 Ответить
Якщо руїни цього міста колисть дістануться москалям,то цих ,вірніше з виживших,москалі нагородять хєроямі расіі)
14.05.2025 19:22 Ответить
2000 ждунів і колаборантів, з них -1000 навідників ФАБів
14.05.2025 19:27 Ответить
 
 