Почти 2 тысячи человек остаются в прифронтовом Покровске, - ОВА

По состоянию на 14 мая в Покровске Донецкой области остается 1912 гражданских.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В данное время в городе Покровске находятся 1912 человек, а в громаде 3,5 тысячи. Работают некоторые продуктовые лавочки, есть скважины с технической водой, есть точки раздачи, есть врач-терапевт, которому волонтеры привозят лекарства Работают несколько аптек", - рассказал Филашкин.

Он добавил, что заезжать в город очень опасно и без помощи украинских военных туда ничего невозможно завезти.

"Заезжать в город очень опасно, и наши волонтеры только благодаря слаженным действиям наших защитников это в определенное время делают, когда есть такая возможность. Потому что враг каждый день расстреливает FPV-дронами, эти дроны на оптоволокне, поэтому их средства РЭБ почти не берут. Именно поэтому заезжать в города, приближенные к линии фронта, очень трудно и сложно", - резюмировал глава ОВА.