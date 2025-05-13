Россияне атаковали Покровский и Краматорский районы: ранены шесть человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска сегодня, 13 мая 2025 года, обстреляли Покровский и Краматорский районы Донецкой области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Так, утром оккупанты обстреляли частный сектор Покровска. Множественные осколочные ранения, минно-взрывные травмы, контузию и перелом получили супружеская пара в возрасте 54 и 55 лет и 70-летний пенсионер. На момент атаки пострадавшие находились по месту жительства.
Также враг атаковал поселок Новоэкономичное Покровского района. В результате атаки войск РФ травмирован 61-летний местный житель. Его жилье разрушено.
Отмечается, что тип вооружения устанавливается.
По данным прокуратуры, через некоторое время под прицел армии государства-агрессора попал Краматорский район.
С помощью FPV-дрона оккупанты нанесли удар по с. Ильиновка. Осколочные ранения получил 51-летний гражданский, который находился на обочине.
Кроме того, враг сбросил авиабомбу "ФАБ-250" на с. Васютинское. Средство поражения попало по двору домовладения. Телесные повреждения получила женщина 42 лет. У нее диагностированы множественные переломы и ушиб. Она госпитализирована.
В результате атаки россиян повреждены 6 домов и 3 автомобиля.
