Россияне атаковали Покровский и Краматорский районы: ранены шесть человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска сегодня, 13 мая 2025 года, обстреляли Покровский и Краматорский районы Донецкой области, в результате чего есть раненые.

в Донецкой областной прокуратуре

Так, утром оккупанты обстреляли частный сектор Покровска. Множественные осколочные ранения, минно-взрывные травмы, контузию и перелом получили супружеская пара в возрасте 54 и 55 лет и 70-летний пенсионер. На момент атаки пострадавшие находились по месту жительства.



Также враг атаковал поселок Новоэкономичное Покровского района. В результате атаки войск РФ травмирован 61-летний местный житель. Его жилье разрушено.



Отмечается, что тип вооружения устанавливается.

По данным прокуратуры, через некоторое время под прицел армии государства-агрессора попал Краматорский район.



С помощью FPV-дрона оккупанты нанесли удар по с. Ильиновка. Осколочные ранения получил 51-летний гражданский, который находился на обочине.

Кроме того, враг сбросил авиабомбу "ФАБ-250" на с. Васютинское. Средство поражения попало по двору домовладения. Телесные повреждения получила женщина 42 лет. У нее диагностированы множественные переломы и ушиб. Она госпитализирована.

В результате атаки россиян повреждены 6 домов и 3 автомобиля.



