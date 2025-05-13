Сутки на Донетчине: РФ убила человека в Заре, 2 человека ранены
Российские войска 12 мая 32 раза обстреляли Донецкую область, в результате чего погиб человек, два человека ранены.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Светлом Мирноградской громады ранен человек, поврежден дом и авто. В Доброполье повреждено предприятие. В Дорожном Шаховской громады ранен человек.
Краматорский район
В Ильиновке повреждены 2 объекта; в Заре 1 человек погиб, повреждены 10 объектов; еще 7 объектов повреждены в Александро-Калиновом и 6 в Яблоновке. В Константиновке повреждены 14 домов и 4 инфраструктурных объекта.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 5 частных домов.
В течение 12 мая 2025 года российские войска 32 раза обстреляли Донецкую область, в результате чего погиб 1 человек - в Заре. Два человека были ранены. С линии фронта эвакуированы 205 человек, в том числе 8 детей.
