Сутки на Донетчине: РФ убила человека в Заре, 2 человека ранены

Последствия обстрелов Донецкой области 12 мая 2025 года

Российские войска 12 мая 32 раза обстреляли Донецкую область, в результате чего погиб человек, два человека ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Светлом Мирноградской громады ранен человек, поврежден дом и авто. В Доброполье повреждено предприятие. В Дорожном Шаховской громады ранен человек.

Краматорский район

В Ильиновке повреждены 2 объекта; в Заре 1 человек погиб, повреждены 10 объектов; еще 7 объектов повреждены в Александро-Калиновом и 6 в Яблоновке. В Константиновке повреждены 14 домов и 4 инфраструктурных объекта.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 5 частных домов.

В течение 12 мая 2025 года российские войска 32 раза обстреляли Донецкую область, в результате чего погиб 1 человек - в Заре. Два человека были ранены. С линии фронта эвакуированы 205 человек, в том числе 8 детей.

Донецкая область (10523) Бахмутский район (586) Краматорский район (585) Покровский район (898) Северск (144) Ильиновка (29) Яблоновка (24) Константиновка (1889) Доброполье (68) Светлое (5) Дорожное (3) Олександро (13) Заря (11)
