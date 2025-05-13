Сутки на Донетчине: РФ убила человека в Заре, 2 человека ранены

Российские войска 12 мая 32 раза обстреляли Донецкую область, в результате чего погиб человек, два человека ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Светлом Мирноградской громады ранен человек, поврежден дом и авто. В Доброполье повреждено предприятие. В Дорожном Шаховской громады ранен человек.

Также читайте: Россияне продвинулись в Торецке и населенных пунктах поблизости, - DeepState

Краматорский район

В Ильиновке повреждены 2 объекта; в Заре 1 человек погиб, повреждены 10 объектов; еще 7 объектов повреждены в Александро-Калиновом и 6 в Яблоновке. В Константиновке повреждены 14 домов и 4 инфраструктурных объекта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне заявили о захвате Котляровки у границы с Днепропетровской областью: ОСГВ "Хортица" сообщает о боях

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 5 частных домов.

В течение 12 мая 2025 года российские войска 32 раза обстреляли Донецкую область, в результате чего погиб 1 человек - в Заре. Два человека были ранены. С линии фронта эвакуированы 205 человек, в том числе 8 детей.

Смотрите также: Сутки на Донетччине: под ударом оказались 7 населенных пунктов, двое погибших и двое раненых. ФОТОрепортаж