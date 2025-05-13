УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12076 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Донеччини
271 1

Доба на Донеччині: РФ вбила людину в Зорі, 2 особи поранено

Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2025 року

Російські війська 12 травня 32 рази обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинула людина, дві особи поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Світлому Мирноградської громади поранено людину, пошкоджено будинок і авто. У Добропіллі пошкоджено підприємство. У Дорожньому Шахівської громади поранено людину.

Дивіться: Наші оборонці атакували вантажну та легкову техніку, а також бронемашину противника на Донеччині. ВIДЕО

Краматорський район

В Іллінівці пошкоджено 2 об'єкти; в Зорі 1 людина загинула, пошкоджено 10 об'єктів; ще 7 об'єктів пошкоджено в Олександро-Калиновому і 6 в Яблунівці. У Костянтинівці пошкоджено 14 будинків і 4 інфраструктурні об'єкти.

Також дивіться: Ворожа БМП із штурмовиками розлітається на друзки після атаки дрона. ВIДЕО

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 приватних будинків.

Протягом 12 травня 2025 року російські війська 32 рази обстріляли Донеччину, внаслідок чого загинула 1 людина - у Зорі. Дві особи було поранено. З лінії фронту евакуйовано 205 людей, зокрема 8 дітей.

Читайте: Росіяни просунулися біля Срібного та Водяного Другого на Донечччині, - DeepState. МАПИ

Автор: 

Донецька область (9341) Бахмутський район (591) Краматорський район (591) Покровський район (907) Сіверськ (144) Іллінівка (29) Яблунівка (24) Костянтинівка (422) Добропілля (69) Світле (5) Дорожнє (3) Олександро-Калинове (13) Зоря (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.05.2025 10:59 Відповісти
 
 