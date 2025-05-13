Доба на Донеччині: РФ вбила людину в Зорі, 2 особи поранено

Російські війська 12 травня 32 рази обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинула людина, дві особи поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Світлому Мирноградської громади поранено людину, пошкоджено будинок і авто. У Добропіллі пошкоджено підприємство. У Дорожньому Шахівської громади поранено людину.

Краматорський район

В Іллінівці пошкоджено 2 об'єкти; в Зорі 1 людина загинула, пошкоджено 10 об'єктів; ще 7 об'єктів пошкоджено в Олександро-Калиновому і 6 в Яблунівці. У Костянтинівці пошкоджено 14 будинків і 4 інфраструктурні об'єкти.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 приватних будинків.

Протягом 12 травня 2025 року російські війська 32 рази обстріляли Донеччину, внаслідок чого загинула 1 людина - у Зорі. Дві особи було поранено. З лінії фронту евакуйовано 205 людей, зокрема 8 дітей.

