Ворожа БМП із штурмовиками розлітається на друзки після атаки дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона влучив у ворожу БМП із штурмовиками на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережі видно, у результаті влучання у російської бронемашини здетонував боєкомплект

"Детонація боєкомплекту російської БМП з десантом після прильоту FPV-дрона на Покровському напрямку", - йдеться у коментарі до запису.

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