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Ворожа БМП із штурмовиками розлітається на друзки після атаки дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона влучив у ворожу БМП із штурмовиками на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережі видно, у результаті влучання у російської бронемашини здетонував боєкомплект

"Детонація боєкомплекту російської БМП з десантом після прильоту FPV-дрона на Покровському напрямку", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться: Співробітниця Z-кладовища фільмує могили "героев СВО" і скаржиться на роботу: "Ночами работаем. И это только Тюмень. Без района и области ". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17557) знищення (7357) Донецька область (8607) дрони (4780) Покровськ (643) Покровський район (618)


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І на чому тепер цей екіпаж на рашку повернеться?
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10.05.2025 14:59 Відповісти
Тільки так земля очиститься від зла.Смерть кацапам!
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10.05.2025 15:03 Відповісти
 
 