Ворожа БМП із штурмовиками розлітається на друзки після атаки дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона влучив у ворожу БМП із штурмовиками на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережі видно, у результаті влучання у російської бронемашини здетонував боєкомплект
"Детонація боєкомплекту російської БМП з десантом після прильоту FPV-дрона на Покровському напрямку", - йдеться у коментарі до запису.
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Погрібний Олександр
показати весь коментар10.05.2025 14:59 Відповісти Мені подобається 0
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показати весь коментар10.05.2025 15:03 Відповісти Мені подобається 0
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