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Вражеская БМП с штурмовиками разлетается на куски после атаки дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона попал во вражескую БМП с штурмовиками на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсети видно, как, в результате попадания в российскую бронемашину, сдетонировал боекомплект.

"Детонация боекомплекта российской БМП с десантом после прилета FPV-дрона на Покровском направлении", - говорится в комментарии к записи.

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Автор: 

армия РФ (19406) уничтожение (7045) Донецкая область (9794) дроны (3995) Покровск (611) Покровский район (609)


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І на чому тепер цей екіпаж на рашку повернеться?
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10.05.2025 14:59 Ответить
Тільки так земля очиститься від зла.Смерть кацапам!
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10.05.2025 15:03 Ответить
 
 