Вражеская БМП с штурмовиками разлетается на куски после атаки дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона попал во вражескую БМП с штурмовиками на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсети видно, как, в результате попадания в российскую бронемашину, сдетонировал боекомплект.

"Детонация боекомплекта российской БМП с десантом после прилета FPV-дрона на Покровском направлении", - говорится в комментарии к записи.

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