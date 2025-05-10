Вражеская БМП с штурмовиками разлетается на куски после атаки дрона. ВИДЕО
Оператор украинского дрона попал во вражескую БМП с штурмовиками на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсети видно, как, в результате попадания в российскую бронемашину, сдетонировал боекомплект.
"Детонация боекомплекта российской БМП с десантом после прилета FPV-дрона на Покровском направлении", - говорится в комментарии к записи.
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Погрібний Олександр
показать весь комментарий10.05.2025 14:59 Ответить Мне нравится 0
время
показать весь комментарий10.05.2025 15:03 Ответить Мне нравится 0
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