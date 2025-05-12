УКР
Росіяни просунулися біля Срібного та Водяного Другого на Донечччині, - DeepState. МАПИ

Російські окупаційні війська мають просування у Донецькій області.

Про це пишуть аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Срібного та Водяного Другого", - зазначили там.

Срібне
Срібне

Водяне Друге

Сьогодні 12-те число, рашисти як сунулись так і сунуться, а обіцяних санкцій за це на них не буде накладено. Молодець Зеля, обіграв так обіграв *****. Ще й вирішив поїхати в Стамбул і проти двох шулерів зіграти вабанк.
Допоки кацапи захоплюють хоч 1м2 - всі переговори псу під хвіст
Мовковський "сценарій" - це сотні тисяч трупів кацапів?
Сьогодні 12-те число, рашисти як сунулись так і сунуться, а обіцяних санкцій за це на них не буде накладено. Молодець Зеля, обіграв так обіграв *****. Ще й вирішив поїхати в Стамбул і проти двох шулерів зіграти вабанк.
Зеля наріт обіграв два рази вже.С ****** у них спільні інтереси,все йде по сценарію,написаному в московії.
Мовковський "сценарій" - це сотні тисяч трупів кацапів?
Не все за планом пішло,таке буває,тому вся надія на ЗЕ.Зе старається,просто на марафеті про це не говорять.Якби не ЗЕ,раха б не мала ніяких успіхів.
Раха велика і може дозволити такі втрати.Проте в кінці її очікує великий бонус,гра того коштує
з мобілізацією проблем нема,тому кордони відкриті і є кошти на найманців
А зєля тут яким боком? В його плани це не входило.
Санкції залежать від рішення Трампа. А він чітко підграв пуйлу. Херово, коли твій головний стратегічний "партнер" грає на боці ворога. Як би ти не грав, ти програєш, бо в тебе, як казав Трамп, "немає карт".
Так може не сідати грати в карти за стіл вже з двома шулерами знаючи що ти не виграєш? Зеля міг просто заявити що ***** відкинув пропозицію і давайте вводьте ваші санкції які всі обіцяли, або назву вас ********* і балаболами на весь світ. Але ж ні, Зеля замість чекати здобич на номері, висунув язик побіг в інший куток лісу шукати вовка який завив. Знаєте тактику полювання вовків? Це коли один вовк показується з лісу і дражнить собаку яка бігає по селу. В ітозі собака не витримує і біжить за цим вовком. А там вже в кущах чекає вся стая вовків які цю собаку розбирають на шматки. Так і тут, Зелю як ту дурну собаку заманили до лісу тобто в Стамбул і там витрахають і викрутять його що воно не пойме що сталося. Тому що всі хто там буде на переговорах це наші вороги починаючи від рашистів і Ердогана закінчуючи америкосами. А хто буде з нашого боку? Зеля, Дерьмак і Хламідія? І даже не буде з європейського боку переговорщиків хоча скільки говорили що Європа повинна бути присутня на переговорах. І вони дожмуть Зелю підписати що завгодно або зроблять так як в Омані показавши Зелі що він не повернеться додому збивши пасажирський літак в Ірані.
Так до цього і йшло, але тут втрутився Трамп і закликав негайно сісти за стіл переговорів, тим самим рятуючи пуйла від санкцій. Ну, це ж очевидно. І це при тому, що Келлог казав, що спочатку перемир'я, а потім переговори, як і європейські лідери, які, як вони кажуть, все погодили із Трампом. А по факту, Трамп виступив на боці пуйла, похеривши домовленості.
Не в зелі вже справа.
Карти вчергове сплутав рудий мародер, вимагаючи перемовин попри продовження вогню, хоча інші посадовці США, та і Європи теж, наполягали саме на схемі "спочатку припинити стріляти, а вже після почати розмовляти".
Якраз в зєлі. Цей персонаж дебіл, наркотично залежний, злодій і патологічний брехун. І на нещастя він президент України. Трамп не президент України. США не є офіційними союзниками України. Хочуть допомагають, а не захочуть, то і не будуть допомагати.І проблеми України Трампу до сраки. Ну не можна ж бути такими інфантилами. Допоки населення України 60% підтримує зєльонского цей треш з втратами територій і космічним розкраданням коштів продовжуватиметься.
Нагадаю, що ця війна почалась не 24.02.2022, а десь на вісім років раніше.
Ставити на один рівень бойові дії де до 24.02.22 гинуло декілька десятків людей в рік і бойові дії після 24.02.22 де почали гинути десятків тисяч в рік дивне рішення. Дивне і незрозуміле.
Ну тобто коли на війні гине декілька десятків людей на рік - це припустимо, пробачити можна.
Те, що війни не мало бути в принципі, й зєля до її початку має дуже-дуже опосередковане відношення, як і десятки тисяч інших несвідомих наших співгромадян, виноситься за дужки.
До чого ця муйня? Зєля хараший, не обіжайте бубочку? Щось не врубаюсь.
До того, що зєля хоч і мудак, але в першу чергу винен у війні - саме *****.
Земля ще той грун....оманським сценарій у дії!!!
Допоки кацапи захоплюють хоч 1м2 - всі переговори псу під хвіст
Де пояснення кремлівського сирка? Терміново повертайте Залужного!!!
А він хоче повернутись?
