Росіяни просунулися біля Срібного та Водяного Другого на Донечччині, - DeepState. МАПИ
Російські окупаційні війська мають просування у Донецькій області.
Про це пишуть аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Срібного та Водяного Другого", - зазначили там.
Топ коментарі
+6 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар12.05.2025 09:33 Відповісти Посилання
+6 wadpas
показати весь коментар12.05.2025 09:38 Відповісти Посилання
+6 юрий Шмалько #512164
показати весь коментар12.05.2025 09:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Карти вчергове сплутав рудий мародер, вимагаючи перемовин попри продовження вогню, хоча інші посадовці США, та і Європи теж, наполягали саме на схемі "спочатку припинити стріляти, а вже після почати розмовляти".
А те, що у 2014-2015 гинуло набагато більше, ніж декілька десятків на рік, то вже забули.
Те, що війни не мало бути в принципі, й зєля до її початку має дуже-дуже опосередковане відношення, як і десятки тисяч інших несвідомих наших співгромадян, виноситься за дужки.