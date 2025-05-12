Россияне продвинулись возле Срибного и Водяного Второго на Донетчине, - DeepState
Российские оккупационные войска имеют продвижение в Донецкой области.
Об этом пишут аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Срибного и Водяного Второго", - отметили там.
