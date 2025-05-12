РУС
Россияне продвинулись возле Срибного и Водяного Второго на Донетчине, - DeepState

Российские оккупационные войска имеют продвижение в Донецкой области.

Об этом пишут аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Срибного и Водяного Второго", - отметили там.

Читайте: Россияне не просто имитировали "перемирие", но и увеличили количество штурмов, - Deepstate. ИНФОГРАФИКА

Серебряное
Серебряное

Водяное Второе

Сьогодні 12-те число, рашисти як сунулись так і сунуться, а обіцяних санкцій за це на них не буде накладено. Молодець Зеля, обіграв так обіграв *****. Ще й вирішив поїхати в Стамбул і проти двох шулерів зіграти вабанк.
12.05.2025 09:33 Ответить
Допоки кацапи захоплюють хоч 1м2 - всі переговори псу під хвіст
12.05.2025 09:38 Ответить
Мовковський "сценарій" - це сотні тисяч трупів кацапів?
12.05.2025 09:42 Ответить
