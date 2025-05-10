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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетччине: под ударом оказались 7 населенных пунктов, двое погибших и двое раненых. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки россияне обстреляли города Доброполье, Константиновка, Северск, села Николайполье, Нелиповка, Рай-Александровка, Ривное. Зафиксировано 2 390 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Ривном Мирноградской громады в результате атаки вражеского дрона погиб гражданский человек.

Краматорский район

В Рай-Александровке Николаевской громады повреждены 7 домов.

В Николайполье в результате попадания БПЛА "Ланцет" травмировано гражданское лицо, поврежден автомобиль.

Под ударом беспилотников и артиллерии находилась Константиновка - ранения получил человек, разрушены 2 многоквартирных и 3 частных дома.

Бахмутский район

По Сиверску оккупанты ударили из артиллерии - убили человека, разрушили частный дом.

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 170 человек, в том числе 25 детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли Сиверск, Ривное и Миколайполье в Донецкой области: два человека погибли и еще один ранен

Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

обстрел (27411) Донецкая область (9794) Бахмутский район (422) Краматорский район (275) Покровский район (609) Северск (93) Николайполье (3) Константиновка (1769) Рай-Александровка (3) Ровное (5)


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