Сутки на Донетччине: под ударом оказались 7 населенных пунктов, двое погибших и двое раненых. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки россияне обстреляли города Доброполье, Константиновка, Северск, села Николайполье, Нелиповка, Рай-Александровка, Ривное. Зафиксировано 2 390 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Покровский район
В Ривном Мирноградской громады в результате атаки вражеского дрона погиб гражданский человек.
Краматорский район
В Рай-Александровке Николаевской громады повреждены 7 домов.
В Николайполье в результате попадания БПЛА "Ланцет" травмировано гражданское лицо, поврежден автомобиль.
Под ударом беспилотников и артиллерии находилась Константиновка - ранения получил человек, разрушены 2 многоквартирных и 3 частных дома.
Бахмутский район
По Сиверску оккупанты ударили из артиллерии - убили человека, разрушили частный дом.
Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 170 человек, в том числе 25 детей.
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