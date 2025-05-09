РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11116 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Донетчины
332 0

Рашисты обстреляли Северск, Ровное и Николайполье на Донетчине: два человека погибли и еще один ранен

обстрел Донецкой области

В пятницу, 9 мая, вследтвие российских обстрелов Северска, Ровного и Николайполья в Донецкой области погибли двое мужчин и еще один ранен.

Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром российские войска нанесли удар по Миколайполью Краматорского района. БпЛА попал по гражданскому автомобилю, вследствие чего получил ранения 34-летний водитель. У него осколочные ранения", - рассказала пресс-секретарь ведомства.

Кроме этого, в населенном пункте Ровное Покровского района вследствие атаки российским FPV-дроном погиб 73-летний пенсионер.

"Армия РФ обстреляла Северск из ствольной артиллерии. Вследствие этого погиб 31-летний местный житель", - рассказала Медведева.

Сейчас начато досудебное расследование ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины по факту совершения оккупантами очередного военного преступления.

Смотрите также: Сутки в Донецкой области: более двух тысяч ударов по линии фронта и жилому сектору, три человека получили ранения. ФОТО

Автор: 

обстрел (27405) Донецкая область (9790) Бахмутский район (422) Краматорский район (275) Покровский район (606) Северск (91) Николайполье (1) Ровное (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 