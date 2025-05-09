Рашисты обстреляли Северск, Ровное и Николайполье на Донетчине: два человека погибли и еще один ранен

В пятницу, 9 мая, вследтвие российских обстрелов Северска, Ровного и Николайполья в Донецкой области погибли двое мужчин и еще один ранен.

Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром российские войска нанесли удар по Миколайполью Краматорского района. БпЛА попал по гражданскому автомобилю, вследствие чего получил ранения 34-летний водитель. У него осколочные ранения", - рассказала пресс-секретарь ведомства.

Кроме этого, в населенном пункте Ровное Покровского района вследствие атаки российским FPV-дроном погиб 73-летний пенсионер.

"Армия РФ обстреляла Северск из ствольной артиллерии. Вследствие этого погиб 31-летний местный житель", - рассказала Медведева.

Сейчас начато досудебное расследование ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины по факту совершения оккупантами очередного военного преступления.

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