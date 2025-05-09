Рашисти обстріляли Сіверськ, Рівне та Миколайпілля на Донеччині: дві людини загинули та ще одна поранена

У п'ятницю, 9 травня, внаслідок обстрілів російських обстрілів Сіверська, Рівного та Миколайпілля у Донецькій області загинули двоє чоловіків та ще один поранений.

Про це "Суспільному" повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку російські війська завдали удару по Миколайпіллю Краматорського району. БпЛА поцілив по цивільному автомобілю, внаслідок чого дістав поранення 34-річний водій. У нього осколкові поранення",- розповіла речниця відомства.

Окрім цього, у населеному пункті Рівне Покровського району внаслідок атаки російським FPV-дроном загинув 73-річний пенсіонер.

"Армія РФ обстріляла Сіверськ зі ствольної артилерії. Внаслідок цього загинув 31-річний місцевий житель", - розповіла Медвєдєва.

Наразі розпочато досудове розслідування ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України за фактом скоєння окупантами чергового воєнного злочину.

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