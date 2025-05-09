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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: понад дві тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору, три людини дістали поранення. ФОТО

Минулої доби, 8 травня, російські окупанти обстріляли 5 населених пунктів: міста Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, села Миколаївка та Рай-Олександрівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

О 15:15 російські військові обстріляли північну частину  Покровська, в результаті якого 2 цивільні особи дістали поранення, пошкоджено приватний будинок.

У Мирнограді внаслідок влучання артснаряда зруйновано приватний будинок.

Краматорський район

У Черкаському пошкоджено лінію електропередач. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Миколайпіллі Дружківської громади поранено людину, пошкоджено автомобіль. 

По Костянтинівці росіяни поцілили двома дронами - поранили цивільну особу, пошкоджено багатоквартирний будинок і торговельний кіоск. У Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджень зазнали 5 приватних будинків.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 181 людину, у тому числі 38 дітей.

Донеччина
Донеччина
Донеччина

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Автор: 

Донецька область (8603) Покровськ (642) Мирноград (69) Бахмутський район (423) Краматорський район (278) Покровський район (615) Сіверськ (91) Миколайпілля (1) Костянтинівка (299) Миколаївка (8) Рай-Олександрівка (3) Черкаське (1)


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А де ховається президент України ? Які вказівки надав Абрамович?
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09.05.2025 13:11 Відповісти
 
 