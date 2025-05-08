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Новини Обстріли Донеччини
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8 загиблих та 23 поранених: наслідки обстрілів Донеччини військами РФ протягом доби. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська протягом 7 травня 44 рази обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинули 8 людей.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Толстому Комарської громади пошкоджено 7 будинків і авто.

Читайте також: Окупанти просунулися в Новооленівці, Олександрополі та Леонідівці на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Покровський район

У Мирнограді 2 людини загинули і 5 поранені. У Покровську одна людина загинула і одна поранена, пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район

У Яцьківці Лиманської громади пошкоджено 2 будинки. У Слов'янську пошкоджено 2 двоповерхівки, промзону і газогін. У Костянтинівці поранено 12 людей, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 6 приватних будинків, крамницю, лінію електропередач і газогін. В Іллінівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 9 об'єктів; в Олександро-Калиновому загинули 2 людини, пошкоджено 6 об'єктів.

Також читайте: Вночі ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці, поранено щонайменше 12 цивільних (оновлено). ФОТОрепортаж

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 9 будинків.

Протягом 7 травня російські війська 44 рази обстріляли Донеччину. Внаслідок ударів РФ загинули 8 людей, 23 особи дістали поранення.

З лінії фронту евакуйовано 148 людей, зокрема 38 дітей.

Читайте: Окупанти вдарили по Слов’янську ФАБами: пошкоджено будинки. ФОТО

Наслідки ударів РФ по Донеччині. Загинули 8 людей
Наслідки ударів РФ по Донеччині. Загинули 8 людей
Наслідки ударів РФ по Донеччині. Загинули 8 людей
Наслідки ударів РФ по Донеччині. Загинули 8 людей
Наслідки ударів РФ по Донеччині. Загинули 8 людей

Автор: 

обстріл (28700) Донецька область (8586) Покровськ (641) Мирноград (68) Бахмутський район (420) Волноваський район (236) Краматорський район (275) Покровський район (614) Сіверськ (90) Толстой (1) Іллінівка (9) Костянтинівка (298) Яцьківка (1) Слов’янськ (607) Олександро-Калинове (5) війна в Україні (4207)


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Це і є перемир'я по ху... ловськи, ми вас вбиваємо, а ви ні.
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08.05.2025 10:28 Відповісти
Рашисти вдарили по багатоповерхівкам авіабомбами за пів години до так званого перемир'я. Тобто це був спланований авіаудар вищим керівництвом Сосії а не якийсь там обстріл мінометами чи артилерією яким командують якась кацапська гопота. З такими перемир'ями йдіть ви найух. Ми будемо розгрібати завали і діставати трупи а рашисти будуть святкувати і готуватись до нового удару? Рашисти просто з вас сміються,
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08.05.2025 10:29 Відповісти
Геноцид рашиських варварів не припиняєтся ні на день ,ні на ніч і завтра ця нациська імперія зла буде проводити парад победобесія ,воєні злочинці будуть святкуюти парад перемоги над нацизмом.
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08.05.2025 10:33 Відповісти
Як же заіпала ця смердюча параха з її смердючими ходячими жопо-кишківниками.
З України зробили тир.
А головне - у владі стирчать російські агенти козирі та сирські, або пузаті умєрови.
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08.05.2025 10:48 Відповісти
Ніяких тобі жалоб, ніякого поіменного згадування. Наче худобу у сараї побило. І так, ****, кожен день.
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08.05.2025 11:15 Відповісти
Зеля де відплата?
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08.05.2025 11:39 Відповісти
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08.05.2025 11:41 Відповісти
 
 