8 загиблих та 23 поранених: наслідки обстрілів Донеччини військами РФ протягом доби. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська протягом 7 травня 44 рази обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинули 8 людей.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Волноваський район
У Толстому Комарської громади пошкоджено 7 будинків і авто.
Покровський район
У Мирнограді 2 людини загинули і 5 поранені. У Покровську одна людина загинула і одна поранена, пошкоджено 2 будинки.
Краматорський район
У Яцьківці Лиманської громади пошкоджено 2 будинки. У Слов'янську пошкоджено 2 двоповерхівки, промзону і газогін. У Костянтинівці поранено 12 людей, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 6 приватних будинків, крамницю, лінію електропередач і газогін. В Іллінівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 9 об'єктів; в Олександро-Калиновому загинули 2 людини, пошкоджено 6 об'єктів.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 9 будинків.
Протягом 7 травня російські війська 44 рази обстріляли Донеччину. Внаслідок ударів РФ загинули 8 людей, 23 особи дістали поранення.
З лінії фронту евакуйовано 148 людей, зокрема 38 дітей.
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