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Окупанти вдарили по Слов’янську ФАБами: пошкоджено будинки. ФОТО

Російські війська напередодні ввечері обстріляли Слов'янськ авіабомбами ФАБ-250.

Про це повідомила пресслужба МВА, передає Цензор.НЕТ.

Під ударом опинився мікрорайон Машмет.

Пошкоджено промзону і двоповерхові житлові будинки. Обійшлося без постраждалих.

Читайте: Вночі ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці, поранено щонайменше 12 цивільних (оновлено). ФОТОрепортаж

РФ вдарила по Слов'янську 7 травня 2025 року
РФ вдарила по Слов'янську 7 травня 2025 року

Автор: 

обстріл (28700) Донецька область (8586) Краматорський район (275) Слов’янськ (607) війна в Україні (4182)


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Трохи величі у стрічку
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08.05.2025 08:41 Відповісти
Як можно стати на коліна перед зрадником, який лишив на забій тисячи людей. Бабло не пахне
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08.05.2025 08:46 Відповісти
Московія і припинення обстрілів, по прутінські!
Победобєсіє орків, у розпалі!
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08.05.2025 08:45 Відповісти
 
 