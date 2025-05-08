Окупанти вдарили по Слов’янську ФАБами: пошкоджено будинки. ФОТО
Російські війська напередодні ввечері обстріляли Слов'янськ авіабомбами ФАБ-250.
Про це повідомила пресслужба МВА, передає Цензор.НЕТ.
Під ударом опинився мікрорайон Машмет.
Пошкоджено промзону і двоповерхові житлові будинки. Обійшлося без постраждалих.
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