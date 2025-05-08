Оккупанты ударили по Славянску ФАБами: повреждены дома. ФОТО
Российские войска накануне вечером обстреляли Славянск авиабомбами ФАБ-250.
Об этом сообщила пресс-служба ГВА, передает Цензор.НЕТ.
Под ударом оказался микрорайон Машмет.
Повреждены промзона и двухэтажные жилые дома. Обошлось без пострадавших.
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