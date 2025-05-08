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Оккупанты ударили по Славянску ФАБами: повреждены дома. ФОТО

Российские войска накануне вечером обстреляли Славянск авиабомбами ФАБ-250.

Об этом сообщила пресс-служба ГВА, передает Цензор.НЕТ.

Под ударом оказался микрорайон Машмет.

Повреждены промзона и двухэтажные жилые дома. Обошлось без пострадавших.

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РФ ударила по Слов'янську 7 травня 2025 року
РФ ударила по Слов'янську 7 травня 2025 року

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обстрел (27379) Донецкая область (9775) Краматорский район (270) Славянск (2580) война в Украине (4147)


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