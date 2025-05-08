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Ночью враг сбросил авиабомбу на многоэтажку в Константиновке, ранены по меньшей мере 12 гражданских (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 8 мая российские военные ударили по Константиновке Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные телеграм-каналы. Удар был подтвержден в Донецкой областной прокуратуре.

Константиновка

"7 мая 2025 года, в 22:50, войска РФ атаковали Константиновку с использованием "ФАБ-250" с модулем УМПК. Средство поражения попало по многоквартирному дому. В результате авиаудара ранены трое мужчин 46, 47 и 74 лет и 47-летняя женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушиб и переохлаждение. Еще восемь гражданских в возрасте от 41 до 75 лет получили легкие телесные повреждения. Их деблокировали спасатели. Пострадавшим предоставлена ​​медицинская помощь", - говорится в сообщении

Еще одна горожанка, вероятно, находится под завалами.В населенном пункте повреждены 3 многоквартирных дома и магазин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по Мирнограду и Ильиновке в Донецкой области: один человек погиб, восемь - получили ранения. ФОТО

Константиновка
Константиновка
Константиновка

Автор: 

обстрел (27379) Донецкая область (9775) Краматорский район (270) Константиновка (1765)


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Путінське "перемирие" - в дії...
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08.05.2025 07:30 Ответить
Закривайте на рашці аеропорти... 5 безпілотників відправте і хай кружляють..
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08.05.2025 08:28 Ответить
Деды убивали...
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08.05.2025 08:34 Ответить
Мразі -росіяни.За таке ще й перемир'я на 9 випрошують, падлюки!?
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08.05.2025 08:59 Ответить
Ублюдки рашистські. Закидали бомбами українські міста а потім запросили перемир'я щоб поржати і перезарядити свою зброю. Хер їм а не перемир'я.
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08.05.2025 09:05 Ответить
 
 