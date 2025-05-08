Ночью враг сбросил авиабомбу на многоэтажку в Константиновке, ранены по меньшей мере 12 гражданских (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 8 мая российские военные ударили по Константиновке Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные телеграм-каналы. Удар был подтвержден в Донецкой областной прокуратуре.

"7 мая 2025 года, в 22:50, войска РФ атаковали Константиновку с использованием "ФАБ-250" с модулем УМПК. Средство поражения попало по многоквартирному дому. В результате авиаудара ранены трое мужчин 46, 47 и 74 лет и 47-летняя женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушиб и переохлаждение. Еще восемь гражданских в возрасте от 41 до 75 лет получили легкие телесные повреждения. Их деблокировали спасатели. Пострадавшим предоставлена ​​медицинская помощь", - говорится в сообщении

Еще одна горожанка, вероятно, находится под завалами.В населенном пункте повреждены 3 многоквартирных дома и магазин.

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