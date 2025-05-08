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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Вночі ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці, поранено щонайменше 12 цивільних (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 8 травня російські військові вдарили по Костянтинівці Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Удар підтвердили у Донецькій обласній прокуратурі.

Костянтинівка

"7 травня 2025 року, о 22:50, війська рф атакували Костянтинівку з використанням "ФАБ-250" з модулем УМПК. Засіб ураження поцілив по багатоквартирному будинку. Внаслідок авіаудару поранено трьох чоловіків 46, 47 та 74 років й 47-річну жінку. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і переохолодження. Ще восьмеро цивільних віком від 41 до 75 років дістали легких тілесних ушкоджень. Їх деблокували рятувальники. Потерпілим надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні

Ще одна містянка, ймовірно, перебуває під завалами. У населеному пункті пошкоджено 3 багатоквартирні будинки та магазин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Мирнограду та Іллінівці на Донеччині: одна людина загинула, вісім – зазнали поранень. ФОТО

Костянтинівка
Костянтинівка
Костянтинівка
Костянтинівка

Автор: 

обстріл (28700) Донецька область (8586) Краматорський район (275) Костянтинівка (298)


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Путінське "перемирие" - в дії...
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08.05.2025 07:30 Відповісти
Закривайте на рашці аеропорти... 5 безпілотників відправте і хай кружляють..
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08.05.2025 08:28 Відповісти
Деды убивали...
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08.05.2025 08:34 Відповісти
Мразі -росіяни.За таке ще й перемир'я на 9 випрошують, падлюки!?
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08.05.2025 08:59 Відповісти
Ублюдки рашистські. Закидали бомбами українські міста а потім запросили перемир'я щоб поржати і перезарядити свою зброю. Хер їм а не перемир'я.
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08.05.2025 09:05 Відповісти
 
 