Вночі ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці, поранено щонайменше 12 цивільних (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 8 травня російські військові вдарили по Костянтинівці Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Удар підтвердили у Донецькій обласній прокуратурі.

"7 травня 2025 року, о 22:50, війська рф атакували Костянтинівку з використанням "ФАБ-250" з модулем УМПК. Засіб ураження поцілив по багатоквартирному будинку. Внаслідок авіаудару поранено трьох чоловіків 46, 47 та 74 років й 47-річну жінку. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і переохолодження. Ще восьмеро цивільних віком від 41 до 75 років дістали легких тілесних ушкоджень. Їх деблокували рятувальники. Потерпілим надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні

Ще одна містянка, ймовірно, перебуває під завалами. У населеному пункті пошкоджено 3 багатоквартирні будинки та магазин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Мирнограду та Іллінівці на Донеччині: одна людина загинула, вісім – зазнали поранень. ФОТО







