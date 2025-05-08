8 погибших и 23 раненых: последствия обстрелов Донецкой области войсками РФ в течение суток. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупационные войска в течение 7 мая 44 раза обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли 8 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Волновахский район
В Толстом Комарской громады повреждены 7 домов и авто.
Покровский район
В Мирнограде 2 человека погибли и 5 ранены. В Покровске 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 2 дома.
Краматорский район
В Яцковке Лиманской громады повреждены 2 дома. В Славянске повреждены 2 двухэтажки, промзона и газопровод. В Константиновке ранены 12 человек, повреждены 3 многоэтажки, 6 частных домов, магазин, линия электропередач и газопровод. В Ильиновке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено 9 объектов; в Александро-Калиновом погибли 2 человека, повреждено 6 объектов.
Бахмутский район
В Северске повреждены 9 домов.
В течение 7 мая российские войска 44 раза обстреляли Донецкую область. В результате ударов РФ погибли 8 человек, 23 человека получили ранения.
С линии фронта эвакуированы 148 человек, в том числе 38 детей.
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