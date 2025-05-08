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Новости Обстрелы Донетчины
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8 погибших и 23 раненых: последствия обстрелов Донецкой области войсками РФ в течение суток. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска в течение 7 мая 44 раза обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли 8 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Волновахский район

В Толстом Комарской громады повреждены 7 домов и авто.

Читайте также: Оккупанты продвинулись в Новооленовке, Александрополе и Леонидовке в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Покровский район

В Мирнограде 2 человека погибли и 5 ранены. В Покровске 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 2 дома.

Краматорский район

В Яцковке Лиманской громады повреждены 2 дома. В Славянске повреждены 2 двухэтажки, промзона и газопровод. В Константиновке ранены 12 человек, повреждены 3 многоэтажки, 6 частных домов, магазин, линия электропередач и газопровод. В Ильиновке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено 9 объектов; в Александро-Калиновом погибли 2 человека, повреждено 6 объектов.

Также читайте: Ночью враг сбросил авиабомбу на многоэтажку в Константиновке, ранены по меньшей мере 12 гражданских (обновлено). ФОТОрепортаж

Бахмутский район

В Северске повреждены 9 домов.

В течение 7 мая российские войска 44 раза обстреляли Донецкую область. В результате ударов РФ погибли 8 человек, 23 человека получили ранения.

С линии фронта эвакуированы 148 человек, в том числе 38 детей.

Читайте: Оккупанты ударили по Славянску ФАБами: повреждены дома. ФОТО

Последствия ударов РФ по Донецкой области. Погибли 8 человек
Последствия ударов РФ по Донецкой области. Погибли 8 человек
Последствия ударов РФ по Донецкой области. Погибли 8 человек
Последствия ударов РФ по Донецкой области. Погибли 8 человек
Последствия ударов РФ по Донецкой области. Погибли 8 человек

Автор: 

обстрел (27379) Донецкая область (9775) Покровск (609) Мирноград (66) Бахмутский район (415) Волновахский район (235) Краматорский район (270) Покровский район (606) Северск (90) Толстой (1) Ильиновка (11) Константиновка (1765) Яцковка (1) Славянск (2580) Олександро (5) война в Украине (4147)


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Це і є перемир'я по ху... ловськи, ми вас вбиваємо, а ви ні.
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08.05.2025 10:28 Ответить
Рашисти вдарили по багатоповерхівкам авіабомбами за пів години до так званого перемир'я. Тобто це був спланований авіаудар вищим керівництвом Сосії а не якийсь там обстріл мінометами чи артилерією яким командують якась кацапська гопота. З такими перемир'ями йдіть ви найух. Ми будемо розгрібати завали і діставати трупи а рашисти будуть святкувати і готуватись до нового удару? Рашисти просто з вас сміються,
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08.05.2025 10:29 Ответить
Геноцид рашиських варварів не припиняєтся ні на день ,ні на ніч і завтра ця нациська імперія зла буде проводити парад победобесія ,воєні злочинці будуть святкуюти парад перемоги над нацизмом.
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08.05.2025 10:33 Ответить
Як же заіпала ця смердюча параха з її смердючими ходячими жопо-кишківниками.
З України зробили тир.
А головне - у владі стирчать російські агенти козирі та сирські, або пузаті умєрови.
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08.05.2025 10:48 Ответить
Ніяких тобі жалоб, ніякого поіменного згадування. Наче худобу у сараї побило. І так, ****, кожен день.
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08.05.2025 11:15 Ответить
 
 