Сутки в Донецкой области: более двух тысяч ударов по линии фронта и жилому сектору, три человека получили ранения. ФОТО

За прошедшие сутки, 8 мая, российские оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов: города Константиновка, Мирноград, Покровск, села Николаевка и Рай-Александровка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В 15:15 российские военные обстреляли северную часть Покровска, в результате которого 2 гражданских лица получили ранения, поврежден частный дом.

В Мирнограде в результате попадания артснаряда разрушен частный дом.

Краматорский район

В Черкасском повреждена линия электропередач. В Рай-Александровке Николаевской громады поврежден дом. В Миколайполье Дружковской громады ранен человек, поврежден автомобиль.

По Константиновке россияне попали двумя дронами - ранили гражданское лицо, поврежден многоквартирный дом и торговый киоск. В Николаевке Константиновской громады повреждения получили 5 частных домов.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.

Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 181 человек, в том числе 38 детей.







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