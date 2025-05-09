Сутки в Донецкой области: более двух тысяч ударов по линии фронта и жилому сектору, три человека получили ранения. ФОТО
За прошедшие сутки, 8 мая, российские оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов: города Константиновка, Мирноград, Покровск, села Николаевка и Рай-Александровка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.
Покровский район
В 15:15 российские военные обстреляли северную часть Покровска, в результате которого 2 гражданских лица получили ранения, поврежден частный дом.
В Мирнограде в результате попадания артснаряда разрушен частный дом.
Краматорский район
В Черкасском повреждена линия электропередач. В Рай-Александровке Николаевской громады поврежден дом. В Миколайполье Дружковской громады ранен человек, поврежден автомобиль.
По Константиновке россияне попали двумя дронами - ранили гражданское лицо, поврежден многоквартирный дом и торговый киоск. В Николаевке Константиновской громады повреждения получили 5 частных домов.
Бахмутский район
В Северске повреждены 4 дома.
Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 181 человек, в том числе 38 детей.
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