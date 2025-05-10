Доба на Донеччині: під ударом перебували 7 населених пунктів, двоє загиблих і двоє поранених. ФОТОрепортаж
Минулої доби росіяни обстріляли міста Добропілля, Костянтинівка, Сіверськ, села Миколайпілля, Неліпівка, Рай-Олександрівка, Рівне. Зафіксовано 2 390 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Покровський район
У Рівному Мирноградської громади внаслідок атаки ворожого дрона загинула цивільна особа.
Краматорський район
У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 7 будинків.
У Миколайпіллі внаслідок влучання БПЛА "Ланцет" травмовано цивільну особу, пошкоджено автомобіль.
Під ударом безпілотників та артилерії перебувала Костянтинівка – поранень зазнала людина, зруйновано 2 багатоквартирних і 3 приватних будинки.
Бахмутський район
По Сіверську окупанти вдарили з артилерії – вбили людину, зруйнували приватну оселю.
Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 170 людей, у тому числі 25 дітей.
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