Доба на Донеччині: під ударом перебували 7 населених пунктів, двоє загиблих і двоє поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни обстріляли міста Добропілля, Костянтинівка, Сіверськ, села Миколайпілля, Неліпівка, Рай-Олександрівка, Рівне. Зафіксовано 2 390 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У Рівному Мирноградської громади внаслідок атаки ворожого дрона загинула цивільна особа.

Краматорський район

У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 7 будинків.

У Миколайпіллі внаслідок влучання БПЛА "Ланцет" травмовано цивільну особу, пошкоджено автомобіль.

Під ударом безпілотників та артилерії перебувала Костянтинівка – поранень зазнала людина, зруйновано 2 багатоквартирних і 3 приватних будинки.

Бахмутський район

По Сіверську окупанти вдарили з артилерії – вбили людину, зруйнували приватну оселю.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 170 людей, у тому числі 25 дітей.

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