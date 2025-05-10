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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: під ударом перебували 7 населених пунктів, двоє загиблих і двоє поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни обстріляли  міста Добропілля, Костянтинівка, Сіверськ, села Миколайпілля, Неліпівка, Рай-Олександрівка, Рівне. Зафіксовано 2 390 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У Рівному Мирноградської громади внаслідок атаки ворожого дрона загинула цивільна особа.

Краматорський район

У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 7 будинків. 

У Миколайпіллі внаслідок влучання БПЛА "Ланцет" травмовано цивільну особу, пошкоджено автомобіль.

Під ударом безпілотників та артилерії перебувала Костянтинівка – поранень зазнала людина, зруйновано 2 багатоквартирних і 3 приватних будинки.

Бахмутський район

По Сіверську окупанти вдарили з артилерії – вбили людину, зруйнували приватну оселю.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 170 людей, у тому числі 25 дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Сіверськ, Рівне та Миколайпілля на Донеччині: дві людини загинули та ще одна поранена

Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

обстріл (28732) Донецька область (8607) Бахмутський район (427) Краматорський район (280) Покровський район (618) Сіверськ (92) Миколайпілля (3) Костянтинівка (302) Рай-Олександрівка (4) Рівне (4)


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