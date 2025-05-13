Росіяни атакували Покровський та Краматорський райони: поранено шість осіб. ФОТОрепортаж

Російські війська сьогодні, 13 травня 2025 року, обстріляли Покровський та Краматорський райони Донецької області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, зранку окупанти обстріляли приватний сектор Покровська. Множинні осколкові поранення, мінно-вибухові травми, контузію і перелом дістали подружня пара віком 54 та 55 років та 70-річний пенсіонер. На момент атаки потерпілі перебували за місцем мешкання.



Також ворог атакував селище Новоекономічне Покровського району. Унаслідоу атаки військ РФ травмовано 61-річного місцевого жителя. Його помешкання зруйновано.



Зазначається, що тип озброєння встановлюється.

За даними прокуратури, через деякий час під приціл армії держави-агресора потрапив Краматорський район.



За допомогою FPV-дрона окупанти завдали удару по с. Іллінівка. Осколкових поранень дістав 51-річний цивільний, який перебував на узбіччі.

Крім того, ворог скинув авіабомбу "ФАБ-250" на с. Васютинське. Засіб ураження поцілив по подвір’ю домоволодіння. Тілесних ушкоджень зазнала жінка 42 років. У неї діагностовано множинні переломи і забій. Її ушпиталено.

Унаслідок атаки росіян пошкоджено 6 будинків і 3 автівки.



