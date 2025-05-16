Доба на Донеччині: армія РФ вдарила по 20 населених пунктах, загинула одна людина, ще шість – поранені. ФОТОрепортаж

15 травня росіяни на Донеччині вбили людину в Олександро-Калиновому, а також поранили ще 6 жителів області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

Зранку 15 травня росіяни обстріляли центральну частину Покровська, повідомили у МВА. Внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерховий багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Близько 17:00 ворог завдав удару по північно-західній частині Покровська, поранено чоловіка 1970 року народження.

Краматорський район

У Зарічному пошкоджено 6 будинків. У Рай-Олександрівці Миколаївської ТГ пошкоджені виробничі та адміністративні будівлі. У Слов'янську пошкоджено 2 адмінбудівлі, 5 гаражів і 3 автомобілі.

У Краматорську обстріляна промзона. В Іллінівці пошкоджено 22 будинки, 3 лінії електропередач, газогін, автобус і автомобіль.

На Олександро-Калинове окупанти скинули три бомби "КАБ-250" - вбили людину, зруйнували 15 осель.

21 об'єкт пошкоджено в Яблунівці і 1 - в Зорі.

Костянтинівку росіяни атакували з артилерії та дронами - поранили цивільну особу, пошкодили 4 багатоквартирні будинки, 2 автомобілі.

На Новодмитрівку ворог скинув 3 авіабомби "КАБ-250" - травмовано цивільну особу, пошкоджено адмінбудівлю та 2 багатоквартирні будинки.

У Андріївці Краматорського району ворожий FPV поранив людину, постраждали транспортні засоби.

Одна людина травмована у Ямполі Лиманської громади та одна – у Боковому Білозерської громади.

В Іванопіллі пошкоджено 18 приватних будинків, 2 склади, гараж і автобус.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

