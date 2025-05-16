Сутки в Донецкой области: армия РФ ударила по 20 населенным пунктам, погиб один человек, еще шесть – ранены. ФОТОрепортаж
15 мая россияне в Донецкой области убили человека в Александро-Калиново, а также ранили еще 6 жителей области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Покровский район
Утром 15 мая россияне обстреляли центральную часть Покровска, сообщили в ГВА. В результате атаки частично разрушен пятиэтажный многоквартирный дом. Информация о пострадавших не поступала.
Около 17:00 враг нанес удар по северо-западной части Покровска, ранен мужчина 1970 года рождения.
Краматорский район
В Заречном повреждены 6 домов. В Рай-Александровке Николаевской ТГ повреждены производственные и административные здания. В Славянске повреждены 2 админздания, 5 гаражей и 3 автомобиля.
В Краматорске обстреляна промзона. В Ильиновке повреждены 22 дома, 3 линии электропередач, газопровод, автобус и автомобиль.
На Александро-Калиново оккупанты сбросили три бомбы "КАБ-250" - убили человека, разрушили 15 домов.
21 объект поврежден в Яблоновке и 1 - в Заре.
Константиновку россияне атаковали из артиллерии и дронами - ранили гражданское лицо, повредили 4 многоквартирных дома, 2 автомобиля.
На Новодмитровку враг сбросил 3 авиабомбы "КАБ-250" - травмировано гражданское лицо, повреждено админздание и 2 многоквартирных дома.
В Андреевке Краматорского района вражеский FPV ранил человека, пострадали транспортные средства.
Один человек травмирован в Ямполе Лиманской громады и один - в Боковом Белозерской громады.
В Иванополье повреждены 18 частных домов, 2 склада, гараж и автобус.
Бахмутский район
В Северске повреждены 8 домов.
