Россияне атаковали Покровск и Андреевку: ранены шесть человек, повреждены дома

По меньшей мере 6 человек ранены в результате российских обстрелов Донецкой области 16 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Как отмечается, вражеская армия нанесла удар по жилому кварталу Покровска в 5 утра. В зоне поражения оказался многоквартирный дом. Телесные повреждения получили двое местных жителей. У 50-летней женщины и мужчины 60 лет диагностированы осколочные ранения, контузия, убойная рана, закрытая черепно-мозговая и минно-взрывные травмы. На момент обстрела они находились дома.

Уже через 15 минут оккупанты повторили атаку. На этот раз войска РФ попали по территории частного сектора. Контузии, множественные осколочные ранения, сотрясение головного мозга, минно-взрывные травмы, перелом и ушиб получили трое гражданских. Среди пострадавших 66-летняя супружеская пара и мужчина 63 лет.

Отмечается, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Тип вооружения устанавливается. Повреждены три дома.

По данным начальника Донецкой ОГА Вадима Филашкина, еще одного человека оккупанты ранили в Андреевке - там россияне атаковали FPV-дроном гражданское авто.



"Еще раз подчеркиваю: оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуация спасает жизни!" - подчеркнул он.

