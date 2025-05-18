Россияне ударили с артиллерии по железнодорожному вокзалу Херсона: повреждены дома, автомобили и пассажирский локомотив. ФОТО (дополнено)

Во второй половине дня воскресенья, 18 мая, оккупанты открыли артиллерийский огонь по центральному району Херсона. Под удар попало здание железнодорожного вокзала и окрестные улицы.

Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеская атака произошла около 16:00.

Вследствие российского обстрела повреждены частные дома и автомобили.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

"Однако враг "охотится" с дронов, чтобы нанести повторные удары", - добавили в ОВА.

Дополнено

В "Укрзализныце" сообщили, что вследствие вражеских обстрелов атакован пассажирский локомотив.

"Пассажиры и работники железной дороги не пострадали, однако пассажирский локомотив был поврежден вследствие обстрела. Также снова пострадало здание железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

Также в "УЗ" рассказали, что после завершения воздушной тревоги железнодорожники вместе с местной ОВА организовали автобусы для 66 пассажиров, которые ехали из Херсона в Николаев.

"Железнодорожники оперативно добавляют вагоны к уже ожидающему в Николаеве поезду, чтобы вместить всех пассажиров с херсонского вокзала. Движение всех других поездов - по графику", - добавили в компании.

Читайте также: Россияне сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль в Херсоне: двое раненых