Россияне ударили с артиллерии по железнодорожному вокзалу Херсона: повреждены дома, автомобили и пассажирский локомотив. ФОТО (дополнено)

Во второй половине дня воскресенья, 18 мая, оккупанты открыли артиллерийский огонь по центральному району Херсона. Под удар попало здание железнодорожного вокзала и окрестные улицы.

Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеская атака произошла около 16:00.

обстрел Херсона

Вследствие российского обстрела повреждены частные дома и автомобили.

обстрел Херсона

Предварительно, обошлось без пострадавших.

обстрел Херсона

"Однако враг "охотится" с дронов, чтобы нанести повторные удары", - добавили в ОВА.

Дополнено

В "Укрзализныце" сообщили, что вследствие вражеских обстрелов атакован пассажирский локомотив.

"Пассажиры и работники железной дороги не пострадали, однако пассажирский локомотив был поврежден вследствие обстрела. Также снова пострадало здание железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

Также в "УЗ" рассказали, что после завершения воздушной тревоги железнодорожники вместе с местной ОВА организовали автобусы для 66 пассажиров, которые ехали из Херсона в Николаев.

"Железнодорожники оперативно добавляют вагоны к уже ожидающему в Николаеве поезду, чтобы вместить всех пассажиров с херсонского вокзала. Движение всех других поездов - по графику", - добавили в компании.

Читайте также: Россияне сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль в Херсоне: двое раненых

обстрел (29135) Херсон (3023) Херсонская область (5131) Херсонский район (526)
Вава!! Коли дзеркальні відповіді по мокшам будуть??? По школах, дитсадках, житлових хріноетажках. Коли п@дари будуть без світлаводигазутепла????

Чому українці гинуть, а мокши себе кайфово почувають???

Писи. Мені н@ср@ти на мокшанських вилупків. Нехай дохнуть. Може до їх батьків дійде.
+9
Хочеться запитати кацапських варварів і кремлівського
вибл@дка , з якою метою ця мразь знищує те ,
де спокійно живуть люди і нікого не чіпають ?
Чого ви , тварюки , хочете ,
щоби ми з болотними тварями жили водному будинку?
Будемо вбивати всіх, які зазіхають на нашу святу землю!!
+7
Нежже на можем щоночі відправлять 5 дронів на москву, щоб аєропорти закривала рашка. Можна навіть самі простеньки, щоб там кружляли навколо садового. За тиждень какцапи завиють...
воно нелох.....ви про що....ця тварина просто знущається з нас...
Бо Ленка у Римі (Ватікані). Де діти Зеленських держава таємниця. Як і те,
чому рашисти б'ють по Києву, а по дачах в Конче-Заспе ні
У Конче заспі, помешкання ригоАНАЛІВ, комуняк симоненка, раіса богатирьова з єфремовим та сотнями інших, можуть підтвердити!!
Вони ж чекали, на «мішєбратіяв», з 2019 року!!
В лаптів буде приплив гордості за свою вЯлікую п'яну уРОДІНУ... з пляшкою та сокирою... ні, з мечем, як та хвойда на кургані у сРалнграді
Кси Дзиньпиню (Винни Пуху) повылазило что приехал к фашистам на парад? Или газики халявные позволяют закрывать глаза на преступления?
Дякуйте за це ВАЗеленському. Він все зробив для того, щоб окупанти максимально наблизились до Херсону і могли бити по ньому з близької відстані.
