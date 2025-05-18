Россияне ударили с артиллерии по железнодорожному вокзалу Херсона: повреждены дома, автомобили и пассажирский локомотив. ФОТО (дополнено)
Во второй половине дня воскресенья, 18 мая, оккупанты открыли артиллерийский огонь по центральному району Херсона. Под удар попало здание железнодорожного вокзала и окрестные улицы.
Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеская атака произошла около 16:00.
Вследствие российского обстрела повреждены частные дома и автомобили.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
"Однако враг "охотится" с дронов, чтобы нанести повторные удары", - добавили в ОВА.
Дополнено
В "Укрзализныце" сообщили, что вследствие вражеских обстрелов атакован пассажирский локомотив.
"Пассажиры и работники железной дороги не пострадали, однако пассажирский локомотив был поврежден вследствие обстрела. Также снова пострадало здание железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.
Также в "УЗ" рассказали, что после завершения воздушной тревоги железнодорожники вместе с местной ОВА организовали автобусы для 66 пассажиров, которые ехали из Херсона в Николаев.
"Железнодорожники оперативно добавляют вагоны к уже ожидающему в Николаеве поезду, чтобы вместить всех пассажиров с херсонского вокзала. Движение всех других поездов - по графику", - добавили в компании.
Чому українці гинуть, а мокши себе кайфово почувають???
Писи. Мені н@ср@ти на мокшанських вилупків. Нехай дохнуть. Може до їх батьків дійде.
чому рашисти б'ють по Києву, а по дачах в Конче-Заспе ні
Вони ж чекали, на «мішєбратіяв», з 2019 року!!
вибл@дка , з якою метою ця мразь знищує те ,
де спокійно живуть люди і нікого не чіпають ?
Чого ви , тварюки , хочете ,
щоби ми з болотними тварями жили водному будинку?
Будемо вбивати всіх, які зазіхають на нашу святу землю!!