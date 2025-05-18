УКР
Росіяни вдарили з артилерії по залізничному вокзалу Херсону: пошкоджені будинки, автомобілі та пасажирський локомотив. ФОТО (доповнено)

В другій половині дня неділі, 18 травня, окупанти відкрили артилерійський вогонь по центральному району Херсона. Під удар потрапила будівля залізничного вокзалу та навколишні вулиці.

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожа атака сталася близько 16:00.

обстріл Херсона

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено приватні будинки й автомобілі.

обстріл Херсона

Попередньо, обійшлось без постраждалих.

обстріл Херсона

"Проте ворог "полює" місцевість з дронів, аби нанести повторні удари", - додали в ОВА.

Доповнено

В "Укрзалізниці" повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу уражений пасажирський локомотив.

"Пасажири та працівники залізниці не постраждали, проте пасажирський локомотив був уражений внаслідок обстрілу. Також знову постраждала будівля залізничного вокзалу", - йдеться у повідомленні.

Також в "УЗ" розповіли, що після завершення повітряної тривоги залізничники разом з місцевою ОВА організували автобуси для 66 пасажирів, які їхали з Херсона до Миколаєва.

"Залізничники оперативно додають вагони до поїзда, що вже очікує в Миколаєві, щоби вмістити всіх пасажирів з херсонського вокзалу. Рух всіх інших поїздів - за графіком", - додали в компанії. 

Читайте також: Росіяни скинули з дрона вибухівку на автомобіль у Херсоні: двоє поранених

Вава!! Коли дзеркальні відповіді по мокшам будуть??? По школах, дитсадках, житлових хріноетажках. Коли п@дари будуть без світлаводигазутепла????

Чому українці гинуть, а мокши себе кайфово почувають???

Писи. Мені н@ср@ти на мокшанських вилупків. Нехай дохнуть. Може до їх батьків дійде.
показати весь коментар
18.05.2025 20:02 Відповісти
+9
Хочеться запитати кацапських варварів і кремлівського
вибл@дка , з якою метою ця мразь знищує те ,
де спокійно живуть люди і нікого не чіпають ?
Чого ви , тварюки , хочете ,
щоби ми з болотними тварями жили водному будинку?
Будемо вбивати всіх, які зазіхають на нашу святу землю!!
показати весь коментар
18.05.2025 20:21 Відповісти
+7
Нежже на можем щоночі відправлять 5 дронів на москву, щоб аєропорти закривала рашка. Можна навіть самі простеньки, щоб там кружляли навколо садового. За тиждень какцапи завиють...
показати весь коментар
18.05.2025 20:12 Відповісти
воно нелох.....ви про що....ця тварина просто знущається з нас...
показати весь коментар
18.05.2025 20:16 Відповісти
Бо Ленка у Римі (Ватікані). Де діти Зеленських держава таємниця. Як і те,
чому рашисти б'ють по Києву, а по дачах в Конче-Заспе ні
показати весь коментар
18.05.2025 20:21 Відповісти
У Конче заспі, помешкання ригоАНАЛІВ, комуняк симоненка, раіса богатирьова з єфремовим та сотнями інших, можуть підтвердити!!
Вони ж чекали, на «мішєбратіяв», з 2019 року!!
показати весь коментар
18.05.2025 21:24 Відповісти
В лаптів буде приплив гордості за свою вЯлікую п'яну уРОДІНУ... з пляшкою та сокирою... ні, з мечем, як та хвойда на кургані у сРалнграді
показати весь коментар
18.05.2025 20:03 Відповісти
Кси Дзиньпиню (Винни Пуху) повылазило что приехал к фашистам на парад? Или газики халявные позволяют закрывать глаза на преступления?
показати весь коментар
18.05.2025 20:09 Відповісти
Дякуйте за це ВАЗеленському. Він все зробив для того, щоб окупанти максимально наблизились до Херсону і могли бити по ньому з близької відстані.
показати весь коментар
18.05.2025 23:18 Відповісти
 
 