Росіяни вдарили з артилерії по залізничному вокзалу Херсону: пошкоджені будинки, автомобілі та пасажирський локомотив. ФОТО (доповнено)

В другій половині дня неділі, 18 травня, окупанти відкрили артилерійський вогонь по центральному району Херсона. Під удар потрапила будівля залізничного вокзалу та навколишні вулиці.

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожа атака сталася близько 16:00.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено приватні будинки й автомобілі.

Попередньо, обійшлось без постраждалих.

"Проте ворог "полює" місцевість з дронів, аби нанести повторні удари", - додали в ОВА.

Доповнено

В "Укрзалізниці" повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу уражений пасажирський локомотив.

"Пасажири та працівники залізниці не постраждали, проте пасажирський локомотив був уражений внаслідок обстрілу. Також знову постраждала будівля залізничного вокзалу", - йдеться у повідомленні.

Також в "УЗ" розповіли, що після завершення повітряної тривоги залізничники разом з місцевою ОВА організували автобуси для 66 пасажирів, які їхали з Херсона до Миколаєва.

"Залізничники оперативно додають вагони до поїзда, що вже очікує в Миколаєві, щоби вмістити всіх пасажирів з херсонського вокзалу. Рух всіх інших поїздів - за графіком", - додали в компанії.

Читайте також: Росіяни скинули з дрона вибухівку на автомобіль у Херсоні: двоє поранених