Защищая Украину, на фронте погиб белорусский доброволец Алексей Авдей. ФОТО

Защищая Украину от российской агрессии на фронте погиб доброволец Алексей Авдей с позывным Рыжы. Воину было 26 лет.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на Белорусский Добровольческий Корпус в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Алексей Авдей погиб на фронте

"Во время выполнения боевого задания на Купянском направлении погиб наш побратим Рыжы", - говорится в сообщении.

Доброволец погиб в апреле, но подтверждение пришло только сейчас.

"Экстравагантный, громкий, резкий, искренний, неутомимый и преданный своему делу. Рыжы погиб в бою, как и хотел при жизни. Мы чтим твою память и гордимся, что ты преданно стоял вместе с нами в строю", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году во время службы в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Алексея наградили нагрудным знаком за проявленное мужество и отвагу на поле боя. От других наград Авдей отказался.

Беларусь (7978) добровольцы (1201) война в Украине (5794)
Безмежна шана герою!
18.05.2025 23:46 Ответить
Світла Памʼять Герою і надзвичайно сміливій людині ,
який віддав найдорожче у війні за Україну 😪😪😪
Украіна сумує.......(
19.05.2025 00:12 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою слава !

співчуття батькам і рідним...

Олексій віддав життя за Україну і за Білорусь у 26 років.
Його життя тільки починалось

будь прокляті буйло і всі кацапи !
горіти вам в пеклі !

.
19.05.2025 00:28 Ответить
Мы выйдзем шчыльнымі радамі

На вольны родны свой прастор.

Хай воля вечна будзе з намі,

А гвалту мы дамо адпор!

Няхай жыве магутны, смелы

Наш беларускі вольны дух;

Штандар наш бел-чырвона-белы,

Пакрыў сабой народны рух!

На бой! За шчасце і за волю

Народу слаўнага свайго!

Браты, цярпелі мы даволі.

На Волю! - усе да аднаго!

Імя і сілу беларуса

Няхай пачуе й убачыць той,

Хто смее нам нясці прымусы

I першы выкліча на бой.

Браты, да шчасця мы падходзім

Хай гром грыміць яшчэ мацней!

У крывавых муках мы народзім

Жыццё Бацькоўшчыны сваей!
(Гімнн Білоруської народної республіки)
19.05.2025 04:46 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
19.05.2025 06:13 Ответить
Вічна шана і Пам'ять Герою!!!
19.05.2025 08:59 Ответить
19.05.2025 20:44 Ответить
Героі сэрцы паляць яскрава

І полымя ў рукі бяруць.

Сьвятая ня спыніцца справа,

А значыць, Жыве Беларусь !

(С. Танчинець)
21.05.2025 00:58 Ответить
Уклін тобі, Друже. Вічна слава Героям..
22.05.2025 13:29 Ответить
 
 