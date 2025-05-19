Защищая Украину, на фронте погиб белорусский доброволец Алексей Авдей. ФОТО

Защищая Украину от российской агрессии на фронте погиб доброволец Алексей Авдей с позывным Рыжы. Воину было 26 лет.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на Белорусский Добровольческий Корпус в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время выполнения боевого задания на Купянском направлении погиб наш побратим Рыжы", - говорится в сообщении.

Доброволец погиб в апреле, но подтверждение пришло только сейчас.

"Экстравагантный, громкий, резкий, искренний, неутомимый и преданный своему делу. Рыжы погиб в бою, как и хотел при жизни. Мы чтим твою память и гордимся, что ты преданно стоял вместе с нами в строю", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году во время службы в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Алексея наградили нагрудным знаком за проявленное мужество и отвагу на поле боя. От других наград Авдей отказался.

