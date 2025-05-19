Защищая Украину, на фронте погиб белорусский доброволец Алексей Авдей. ФОТО
Защищая Украину от российской агрессии на фронте погиб доброволец Алексей Авдей с позывным Рыжы. Воину было 26 лет.
Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на Белорусский Добровольческий Корпус в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время выполнения боевого задания на Купянском направлении погиб наш побратим Рыжы", - говорится в сообщении.
Доброволец погиб в апреле, но подтверждение пришло только сейчас.
"Экстравагантный, громкий, резкий, искренний, неутомимый и преданный своему делу. Рыжы погиб в бою, как и хотел при жизни. Мы чтим твою память и гордимся, что ты преданно стоял вместе с нами в строю", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в 2023 году во время службы в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Алексея наградили нагрудным знаком за проявленное мужество и отвагу на поле боя. От других наград Авдей отказался.
який віддав найдорожче у війні за Україну 😪😪😪
Украіна сумує.......(
Герою слава !
співчуття батькам і рідним...
Олексій віддав життя за Україну і за Білорусь у 26 років.
Його життя тільки починалось
будь прокляті буйло і всі кацапи !
горіти вам в пеклі !
.
На вольны родны свой прастор.
Хай воля вечна будзе з намі,
А гвалту мы дамо адпор!
Няхай жыве магутны, смелы
Наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы,
Пакрыў сабой народны рух!
На бой! За шчасце і за волю
Народу слаўнага свайго!
Браты, цярпелі мы даволі.
На Волю! - усе да аднаго!
Імя і сілу беларуса
Няхай пачуе й убачыць той,
Хто смее нам нясці прымусы
I першы выкліча на бой.
Браты, да шчасця мы падходзім
Хай гром грыміць яшчэ мацней!
У крывавых муках мы народзім
Жыццё Бацькоўшчыны сваей!
(Гімнн Білоруської народної республіки)
І полымя ў рукі бяруць.
Сьвятая ня спыніцца справа,
А значыць, Жыве Беларусь !
(С. Танчинець)