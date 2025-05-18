Захищаючи Україну, на фронті загинув білоруський доброволець Олексій Авдей. ФОТО
Захищаючи Україну від російської агресії на фронті загинув доброволець Олексій Авдей з позивним Рудий. Воїну було 26 років.
Про це пише ZN.ua з посиланням на Білоруський Добровольчий Корпус в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку загинув наш побратим "Рудий"", - йдеться у повідомленні.
Доброволець загинув у квітні, але підтвердження прийшло тільки зараз.
"Екстравагантний, гучний, різкий, щирий, невтомний і відданий своїй справі. Рудий загинув у бою, як і хотів за життя. Ми вшановуємо твою пам'ять і пишаємося, що ти віддано стояв разом із нами в строю", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що в 2023 року під час служби в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді Олексія нагородили нагрудним знаком за виявлену мужність і відвагу на полі бою. Від інших нагород Авдей відмовився.
який віддав найдорожче у війні за Україну 😪😪😪
Украіна сумує.......(
Герою слава !
співчуття батькам і рідним...
Олексій віддав життя за Україну і за Білорусь у 26 років.
Його життя тільки починалось
будь прокляті буйло і всі кацапи !
горіти вам в пеклі !
.
На вольны родны свой прастор.
Хай воля вечна будзе з намі,
А гвалту мы дамо адпор!
Няхай жыве магутны, смелы
Наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы,
Пакрыў сабой народны рух!
На бой! За шчасце і за волю
Народу слаўнага свайго!
Браты, цярпелі мы даволі.
На Волю! - усе да аднаго!
Імя і сілу беларуса
Няхай пачуе й убачыць той,
Хто смее нам нясці прымусы
I першы выкліча на бой.
Браты, да шчасця мы падходзім
Хай гром грыміць яшчэ мацней!
У крывавых муках мы народзім
Жыццё Бацькоўшчыны сваей!
(Гімнн Білоруської народної республіки)
І полымя ў рукі бяруць.
Сьвятая ня спыніцца справа,
А значыць, Жыве Беларусь !
(С. Танчинець)