Захищаючи Україну, на фронті загинув білоруський доброволець Олексій Авдей. ФОТО

Захищаючи Україну від російської агресії на фронті загинув доброволець Олексій Авдей з позивним Рудий. Воїну було 26 років.

Про це пише ZN.ua з посиланням на Білоруський Добровольчий Корпус в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку загинув наш побратим "Рудий"", - йдеться у повідомленні.

Доброволець загинув у квітні, але підтвердження прийшло тільки зараз.

"Екстравагантний, гучний, різкий, щирий, невтомний і відданий своїй справі. Рудий загинув у бою, як і хотів за життя. Ми вшановуємо твою пам'ять і пишаємося, що ти віддано стояв разом із нами в строю", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в 2023 року під час служби в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді Олексія нагородили нагрудним знаком за виявлену мужність і відвагу на полі бою. Від інших нагород Авдей відмовився.

