Захищаючи Україну, на фронті загинув білоруський доброволець Олексій Авдей. ФОТО

Захищаючи Україну від російської агресії на фронті загинув доброволець Олексій Авдей з позивним Рудий. Воїну було 26 років.

Про це пише ZN.ua з посиланням на Білоруський Добровольчий Корпус в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Олексій Авдей загинув на фронті

"Під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку загинув наш побратим "Рудий"", - йдеться у повідомленні.

Доброволець загинув  у квітні, але підтвердження прийшло тільки зараз.

"Екстравагантний, гучний, різкий, щирий, невтомний і відданий своїй справі. Рудий загинув у бою, як і хотів за життя. Ми вшановуємо твою пам'ять і пишаємося, що ти віддано стояв разом із нами в строю", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в 2023 року під час служби в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді Олексія нагородили нагрудним знаком за виявлену мужність і відвагу на полі бою. Від інших нагород Авдей відмовився.

Білорусь (8034) добровольці (953) війна в Україні (5829)
Безмежна шана герою!
18.05.2025 23:46 Відповісти
Світла Памʼять Герою і надзвичайно сміливій людині ,
який віддав найдорожче у війні за Україну 😪😪😪
Украіна сумує.......(
19.05.2025 00:12 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою слава !

співчуття батькам і рідним...

Олексій віддав життя за Україну і за Білорусь у 26 років.
Його життя тільки починалось

будь прокляті буйло і всі кацапи !
горіти вам в пеклі !

19.05.2025 00:28 Відповісти
Мы выйдзем шчыльнымі радамі

На вольны родны свой прастор.

Хай воля вечна будзе з намі,

А гвалту мы дамо адпор!

Няхай жыве магутны, смелы

Наш беларускі вольны дух;

Штандар наш бел-чырвона-белы,

Пакрыў сабой народны рух!

На бой! За шчасце і за волю

Народу слаўнага свайго!

Браты, цярпелі мы даволі.

На Волю! - усе да аднаго!

Імя і сілу беларуса

Няхай пачуе й убачыць той,

Хто смее нам нясці прымусы

I першы выкліча на бой.

Браты, да шчасця мы падходзім

Хай гром грыміць яшчэ мацней!

У крывавых муках мы народзім

Жыццё Бацькоўшчыны сваей!
(Гімнн Білоруської народної республіки)
19.05.2025 04:46 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
19.05.2025 06:13 Відповісти
Вічна шана і Пам'ять Герою!!!
19.05.2025 08:59 Відповісти
19.05.2025 20:44 Відповісти
Героі сэрцы паляць яскрава

І полымя ў рукі бяруць.

Сьвятая ня спыніцца справа,

А значыць, Жыве Беларусь !

(С. Танчинець)
21.05.2025 00:58 Відповісти
Уклін тобі, Друже. Вічна слава Героям..
22.05.2025 13:29 Відповісти
 
 