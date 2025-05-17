УКР
У боях за Україну загинув доброволець із Латвії Микита Таренов із позивним Латвієць, - ЗМІ. ФОТО

Захищаючи Україну від російських окупантів загинув доброволець із Латвії Микита Таренов із позивним Латвієць.

Сумну звістку повідомило видання DELFI, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що латвійському телебаченню підтвердив цю інформацію співрозмовник, який мав близькі зв’язки з Тареновим. Також про загибель добровольця повідомили й кілька акаунтів у соцмережах, які висвітлюють події в Україні та підтримують українських військових.

Доброволець Микита Теренов

Прессекретар латвійського Міністерства закордонних справ Діана Егліте в коментарі агентству LETA заявила, що посольство Латвії в Україні наразі не отримало офіційного підтвердження від українських військових структур.

Міністерство оборони Латвії також очікує на офіційну інформацію від української сторони, однак підтвердило, що Таренов не проходив службу у складі Національних збройних сил Латвії.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну це вже третій латвійський доброволець, який загинув захищаючи Україну.

Автор: 

Латвія (1398) втрати (4535) добровольці (953) війна в Україні (5816)
Спочивай з миром воїне. Героям слава!
Велика шана воїну з дружньої Латвії, який вітдав найдорожче в боротьбі з російськими виродками.
Рідні і друзі Микити Таренова прийміть наші співчуття.
Вічна пам'ять.
Смерть русоФашистам.
Дякуємо Козаче!!
Не ховався за жінкою і дітьми, як аброхамій та йому подібні, з служок, майбахів, ригоАНАЛИ, у ВРУ!!
Там одні ІНВАЛІДИ, совісті, вони ж усі, «НАГРАЖДЬОННИЄ», зеленським і разумковим у ТУРБОРЕЖИМІ!!
😥
Світла памʼять Воїну із Латвіі та щирі співчуття його родині 😪😪😪
R.I.P. Вічна пам'ять та шана Герою!
Слава герою!
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

.
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
