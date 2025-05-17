У боях за Україну загинув доброволець із Латвії Микита Таренов із позивним Латвієць, - ЗМІ. ФОТО

Захищаючи Україну від російських окупантів загинув доброволець із Латвії Микита Таренов із позивним Латвієць.

Сумну звістку повідомило видання DELFI, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що латвійському телебаченню підтвердив цю інформацію співрозмовник, який мав близькі зв’язки з Тареновим. Також про загибель добровольця повідомили й кілька акаунтів у соцмережах, які висвітлюють події в Україні та підтримують українських військових.

Прессекретар латвійського Міністерства закордонних справ Діана Егліте в коментарі агентству LETA заявила, що посольство Латвії в Україні наразі не отримало офіційного підтвердження від українських військових структур.

Міністерство оборони Латвії також очікує на офіційну інформацію від української сторони, однак підтвердило, що Таренов не проходив службу у складі Національних збройних сил Латвії.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну це вже третій латвійський доброволець, який загинув захищаючи Україну.

