4 694 14

В боях за Украину погиб доброволец из Латвии Никита Таренов с позывным Латвиец, - СМИ. ФОТО

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб доброволец из Латвии Никита Таренов с позывным Латвиец.

Печальную весть сообщило издание DELFI, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что латвийскому телевидению подтвердил эту информацию собеседник, который имел близкие связи с Тареновым. Также о гибели добровольца сообщили и несколько аккаунтов в соцсетях, которые освещают события в Украине и поддерживают украинских военных.

Доброволец Никита Теренов

Пресс-секретарь латвийского Министерства иностранных дел Диана Эглите в комментарии агентству LETA заявила, что посольство Латвии в Украине пока не получило официального подтверждения от украинских военных структур.

Министерство обороны Латвии также ожидает официальной информации от украинской стороны, однако подтвердило, что Таренов не проходил службу в составе Национальных вооруженных сил Латвии.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину это уже третий латвийский доброволец, который погиб защищая Украину.

Латвия (1382) потери (4520) добровольцы (1201) война в Украине (5775)
Топ комментарии
+30
Спочивай з миром воїне. Героям слава!
17.05.2025 23:06 Ответить
+22
Велика шана воїну з дружньої Латвії, який вітдав найдорожче в боротьбі з російськими виродками.
Рідні і друзі Микити Таренова прийміть наші співчуття.
Вічна пам'ять.
Смерть русоФашистам.
17.05.2025 23:09 Ответить
+16
Дякуємо Козаче!!
Не ховався за жінкою і дітьми, як аброхамій та йому подібні, з служок, майбахів, ригоАНАЛИ, у ВРУ!!
17.05.2025 23:36 Ответить
Там одні ІНВАЛІДИ, совісті, вони ж усі, «НАГРАЖДЬОННИЄ», зеленським і разумковим у ТУРБОРЕЖИМІ!!
17.05.2025 23:32 Ответить
😥
17.05.2025 22:49 Ответить
Світла памʼять Воїну із Латвіі та щирі співчуття його родині 😪😪😪
17.05.2025 23:41 Ответить
R.I.P. Вічна пам'ять та шана Герою!
17.05.2025 23:46 Ответить
Слава герою!
18.05.2025 00:30 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

.
18.05.2025 00:44 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
18.05.2025 07:10 Ответить
 
 