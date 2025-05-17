В боях за Украину погиб доброволец из Латвии Никита Таренов с позывным Латвиец, - СМИ. ФОТО

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб доброволец из Латвии Никита Таренов с позывным Латвиец.

Печальную весть сообщило издание DELFI, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что латвийскому телевидению подтвердил эту информацию собеседник, который имел близкие связи с Тареновым. Также о гибели добровольца сообщили и несколько аккаунтов в соцсетях, которые освещают события в Украине и поддерживают украинских военных.

Пресс-секретарь латвийского Министерства иностранных дел Диана Эглите в комментарии агентству LETA заявила, что посольство Латвии в Украине пока не получило официального подтверждения от украинских военных структур.

Министерство обороны Латвии также ожидает официальной информации от украинской стороны, однако подтвердило, что Таренов не проходил службу в составе Национальных вооруженных сил Латвии.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину это уже третий латвийский доброволец, который погиб защищая Украину.

