В боях за Украину погиб доброволец из Латвии Никита Таренов с позывным Латвиец, - СМИ. ФОТО
Защищая Украину от российских оккупантов, погиб доброволец из Латвии Никита Таренов с позывным Латвиец.
Печальную весть сообщило издание DELFI, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что латвийскому телевидению подтвердил эту информацию собеседник, который имел близкие связи с Тареновым. Также о гибели добровольца сообщили и несколько аккаунтов в соцсетях, которые освещают события в Украине и поддерживают украинских военных.
Пресс-секретарь латвийского Министерства иностранных дел Диана Эглите в комментарии агентству LETA заявила, что посольство Латвии в Украине пока не получило официального подтверждения от украинских военных структур.
Министерство обороны Латвии также ожидает официальной информации от украинской стороны, однако подтвердило, что Таренов не проходил службу в составе Национальных вооруженных сил Латвии.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину это уже третий латвийский доброволец, который погиб защищая Украину.
Рідні і друзі Микити Таренова прийміть наші співчуття.
Вічна пам'ять.
Смерть русоФашистам.
Не ховався за жінкою і дітьми, як аброхамій та йому подібні, з служок, майбахів, ригоАНАЛИ, у ВРУ!!
Герою Слава !
співчуття рідним...
