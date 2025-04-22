Прикрыл собой трех побратимов: на фронте погиб 24-летний боец "Айдара", пластун Иван Паламарчук. ФОТО
20 апреля на фронте погиб 24-летний пластун, военный штурмового батальона "Айдар" Иван Паламарчук, который прикрыл собой трех побратимов.
Трагическую весть в соцсети фейсбук сообщил пластун, историк Юрий Юзич, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время пасхального "перемирия" погиб на фронте, прикрыв собой трех побратимов, 24-летний воспитанник Пласта Иван Паламарчук - "Ёж". Пластун из новацтва. Доброволец, воевал в составе штурмового батальона "Айдар", - написал Юзич.
Что известно о погибшем Иване Паламарчуке?
Как рассказал Юзич, Паламарчук пластует с 10-летнего возраста в Черновцах. Он был участником многих тренировок, мероприятий, путешествий и лагерей. В частности лагеря на "Червонодибровской Сичи", странствующем краевом велосипедном лагере "Ревор".
После транспортного колледжа решил стать кадровым военным - учился в Одесской академии сухопутных войск. Всегда поддерживал контакт с пластунами. Во время военной службы, находясь в отпуске, приходил на мероприятия Пласта Черновцов и Киева.
С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину присоединился к рядам ВСУ. Сначала служил в силах логистики. Впоследствии по собственному желанию перевелся в Сухопутные войска. Последнее место службы - рота ударных авиационных комплексов в 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".
Защитник участвовал в обороне Бахмута, Часова Яра, Ивановского, Константинополя и Богатыря. Во время выполнения одного из боевых заданий группа побратимов-пилотов попала под обстрел и исчезла со связи. Благодаря профессионализму в пилотировании дронов, Иван с побратимом нашел раненых, лично оказал неотложную медицинскую помощь и провел эвакуацию всей группы в безопасный тыловой район.
У погибшего воина остались любимая девушка, сестра, брат и родители.
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Відлітають у небо далеко.
А весною обіймуть крильми
Рідну землю чорні лелеки.
І кружлятимуть біля вікна,
Там, де мати в молитві щоночі.
І побачить душею вона,
Що в лелек не пташинії очі...
PS. У хлопця таке ж благородне обличчя, як в Романа Ратушного... Ех...