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Новости Фото Утраты Украины
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Прикрыл собой трех побратимов: на фронте погиб 24-летний боец "Айдара", пластун Иван Паламарчук. ФОТО

20 апреля на фронте погиб 24-летний пластун, военный штурмового батальона "Айдар" Иван Паламарчук, который прикрыл собой трех побратимов.

Трагическую весть в соцсети фейсбук сообщил пластун, историк Юрий Юзич, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время пасхального "перемирия" погиб на фронте, прикрыв собой трех побратимов, 24-летний воспитанник Пласта Иван Паламарчук - "Ёж". Пластун из новацтва. Доброволец, воевал в составе штурмового батальона "Айдар", - написал Юзич.

Иван Паламарчук погиб на фронте
Что известно о погибшем Иване Паламарчуке?

Как рассказал Юзич, Паламарчук пластует с 10-летнего возраста в Черновцах. Он был участником многих тренировок, мероприятий, путешествий и лагерей. В частности лагеря на "Червонодибровской Сичи", странствующем краевом велосипедном лагере "Ревор".

После транспортного колледжа решил стать кадровым военным - учился в Одесской академии сухопутных войск. Всегда поддерживал контакт с пластунами. Во время военной службы, находясь в отпуске, приходил на мероприятия Пласта Черновцов и Киева.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину присоединился к рядам ВСУ. Сначала служил в силах логистики. Впоследствии по собственному желанию перевелся в Сухопутные войска. Последнее место службы - рота ударных авиационных комплексов в 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Защитник участвовал в обороне Бахмута, Часова Яра, Ивановского, Константинополя и Богатыря. Во время выполнения одного из боевых заданий группа побратимов-пилотов попала под обстрел и исчезла со связи. Благодаря профессионализму в пилотировании дронов, Иван с побратимом нашел раненых, лично оказал неотложную медицинскую помощь и провел эвакуацию всей группы в безопасный тыловой район.

У погибшего воина остались любимая девушка, сестра, брат и родители.

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Низький уклін тобі, ВОЇНЕ !!! Вічна і світла пам"ять. Не можу втримати сліз.
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22.04.2025 18:56 Ответить
Порявняти цього красеня із мерzzотним лисим довбо...єм із 95 шапітолію(((
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22.04.2025 18:56 Ответить
Вічна слава ГЕРОЮ! Та вічна пам"ять від України, зрадженої владою на Банковій .
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22.04.2025 18:56 Ответить
Вічна память воїну світла . гинуть кращі в той час як в ворога біосміття.
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22.04.2025 19:42 Ответить
Цвіт Нації! Вічна Слава Герою!
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22.04.2025 19:43 Ответить
Єдине що можу сказате-дякую за твою мужність,співчуття родині.Ти в наших серцях(
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22.04.2025 20:24 Ответить
Не вертаються з бою сини...
Відлітають у небо далеко.
А весною обіймуть крильми
Рідну землю чорні лелеки.
І кружлятимуть біля вікна,
Там, де мати в молитві щоночі.
І побачить душею вона,
Що в лелек не пташинії очі...

PS. У хлопця таке ж благородне обличчя, як в Романа Ратушного... Ех...
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22.04.2025 21:20 Ответить
 
 