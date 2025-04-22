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Прикрив собою трьох побратимів: на фронті загинув 24-річний боєць "Айдару", пластун Іван Паламарчук. ФОТО

20 квітня на фронті загинув 24-річний пластун, військовий штурмового батальйону "Айдар" Іван Паламарчук, який прикрив собою трьох побратимів.

Трагічну звістку у соцмережі фейсбук повідомив пластун, історик Юрій Юзич, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час великоднього "перемирʼя" загинув на фронті, прикривши собою трьох побратимів, 24-літній вихованець Пласту Іван Паламарчук-"Їжак". Пластун з новацтва. Доброволець, воював в складі штурмового батальйону "Айдар"", - написав Юзич.

Іван Паламарчук загинув на фронті
Що відомо про загиблого Івана Паламарчука?

Як розповів Юзич, Паламарчук пластував із 10-літнього віку у Чернівцях. Він був учасником багатьох вишколів, заходів, мандрівок і таборів. Зокрема таборував на "Червонодібровській Січі", мандрівному крайовому велосипедному таборі "Ревор".

Після транспортного коледжу вирішив стати кадровим військовим - навчався в Одеській академії сухопутних військ. Завжди підтримував контакт з пластунами. Під час військової служби, перебуваючи у відпустці приходив на заходи Пласту Чернівців та Києва.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну долучився до лав ЗСУ. Спершу служив у силах логістики. Згодом за власним бажанням перевівся до Сухопутних військ. Останнє місце служби - рота ударних авіаційних комплексів в 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".

Захисник брав участь в обороні Бахмута, Часового Яру, Іванівського, Константинополя та Богатиря. Під час виконання одного з бойових завдання група побратимів-пілотів потрапила під обстріл та зникла зі зв'язку. Завдяки професіоналізму в пілотуванні дронів, Іван з побратимом знайшов поранених, особисто надав невідкладну медичну допомогу та провів евакуацію всієї групи в безпечний тиловий район.

У загиблого воїна залишились кохана дівчина, сестра, брат та батьки.

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Автор: 

військовослужбовці (4753) втрати (4399) добровольці (920) війна в Україні (3899)


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Низький уклін тобі, ВОЇНЕ !!! Вічна і світла пам"ять. Не можу втримати сліз.
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22.04.2025 18:56 Відповісти
Порявняти цього красеня із мерzzотним лисим довбо...єм із 95 шапітолію(((
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22.04.2025 18:56 Відповісти
Вічна слава ГЕРОЮ! Та вічна пам"ять від України, зрадженої владою на Банковій .
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22.04.2025 18:56 Відповісти
Вічна память воїну світла . гинуть кращі в той час як в ворога біосміття.
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22.04.2025 19:42 Відповісти
Цвіт Нації! Вічна Слава Герою!
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22.04.2025 19:43 Відповісти
Єдине що можу сказате-дякую за твою мужність,співчуття родині.Ти в наших серцях(
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22.04.2025 20:24 Відповісти
Не вертаються з бою сини...
Відлітають у небо далеко.
А весною обіймуть крильми
Рідну землю чорні лелеки.
І кружлятимуть біля вікна,
Там, де мати в молитві щоночі.
І побачить душею вона,
Що в лелек не пташинії очі...

PS. У хлопця таке ж благородне обличчя, як в Романа Ратушного... Ех...
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22.04.2025 21:20 Відповісти
 
 