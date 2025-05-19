РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9486 посетителей онлайн
Новости Фото Удары по Константиновке
850 1

Россияне нанесли удар БПЛА по территории пожарно-спасательной части Константиновки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг нанес удар БпЛА по территории пожарно-спасательной части Константиновки на Донетчине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД Украины.

Поврежден пожарный автомобиль, который заправлялся водой из пожарного водоема.

Личный состав не пострадал.

В Константиновке обстреляли пожарную часть
В Константиновке обстреляли пожарную часть

"Враг цинично целится по спасателям, которые ежедневно спасают жизни людей и ликвидируют последствия вражеских атак. Несмотря на опасность, спасатели продолжают выполнять свой долг", - отметили в МВД.

Автор: 

обстрел (29146) Донецкая область (10583) Краматорский район (607) Константиновка (1898)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ржали з Шахедів - примітивні, недосконалі... за три роки війни нічого подібного так і не створили, а колись ракети робили. Режисер, друган Боневтіка Кирющенко і не може зробити нічого путнього. Розпиляли бюджет і все.
показать весь комментарий
19.05.2025 22:01 Ответить
 
 