Россияне нанесли удар БПЛА по территории пожарно-спасательной части Константиновки. ФОТОРЕПОРТАЖ
Враг нанес удар БпЛА по территории пожарно-спасательной части Константиновки на Донетчине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД Украины.
Поврежден пожарный автомобиль, который заправлялся водой из пожарного водоема.
Личный состав не пострадал.
"Враг цинично целится по спасателям, которые ежедневно спасают жизни людей и ликвидируют последствия вражеских атак. Несмотря на опасность, спасатели продолжают выполнять свой долг", - отметили в МВД.
