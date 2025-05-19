Росіяни вдарили БпЛА по території пожежно-рятувальної частини Костянтинівки. ФОТОрепортаж

Ворог завдав удару БпЛА по території пожежно-рятувальної частини Костянтинівки на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України.

Пошкоджений пожежний автомобіль, який заправлявся водою з пожежного водоймища.

Особовий склад не постраждав.





"Ворог цинічно цілить по рятувальниках, які щодня рятують життя людей і ліквідовують наслідки ворожих атак. Попри небезпеку, рятувальники продовжують виконувати свій обов’язок", - зауважили в МВС.