Росіяни вдарили БпЛА по території пожежно-рятувальної частини Костянтинівки. ФОТОрепортаж
Ворог завдав удару БпЛА по території пожежно-рятувальної частини Костянтинівки на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України.
Пошкоджений пожежний автомобіль, який заправлявся водою з пожежного водоймища.
Особовий склад не постраждав.
"Ворог цинічно цілить по рятувальниках, які щодня рятують життя людей і ліквідовують наслідки ворожих атак. Попри небезпеку, рятувальники продовжують виконувати свій обов’язок", - зауважили в МВС.
