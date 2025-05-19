УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9868 відвідувачів онлайн
Новини Фото Удари по Костянтинівці
850 1

Росіяни вдарили БпЛА по території пожежно-рятувальної частини Костянтинівки. ФОТОрепортаж

Ворог завдав удару БпЛА по території пожежно-рятувальної частини Костянтинівки на Донеччині. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України.

Пошкоджений пожежний автомобіль, який заправлявся водою з пожежного водоймища.

Особовий склад не постраждав.

У Костянтинівці обстріляли пожежну частину
У Костянтинівці обстріляли пожежну частину

"Ворог цинічно цілить по рятувальниках, які щодня рятують життя людей і ліквідовують наслідки ворожих атак. Попри небезпеку, рятувальники продовжують виконувати свій обов’язок", - зауважили в МВС.

Автор: 

обстріл (30471) Донецька область (9406) Краматорський район (615) Костянтинівка (434)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ржали з Шахедів - примітивні, недосконалі... за три роки війни нічого подібного так і не створили, а колись ракети робили. Режисер, друган Боневтіка Кирющенко і не може зробити нічого путнього. Розпиляли бюджет і все.
показати весь коментар
19.05.2025 22:01 Відповісти
 
 