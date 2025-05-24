В результате российских обстрелов в Сумской области ранен мужчина, повреждено около 10 домов. ФОТО
В пятницу, 23 мая, российские оккупанты обстреляли Белополье Сумской области. В результате вражеского обстрела ранен мужчина.
Об этом в телеграм сообщила Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает обстреливать приграничные территории Сумщины. Больше всего страдает Белопольская громада. Сегодня в результате вражеского удара ранен 76-летний житель Белополья. Мужчина находился на своем приусадебном участке, когда россияне открыли огонь. Медики уже прооперировали его, сейчас мужчина находится в больнице", - рассказал чиновник.
Также утром после удара из РСЗО начался пожар в одном из домов в Белопольской громаде. Всего за последние сутки в громаде разрушены или серьезно повреждены около 10 домов.
Сейчас в Белопольской громаде остаются около 3000 человек. Вчера выехали трое. В Ворожбянской - остается менее 800 человек.
Местные власти призвали жителей приграничья эвакуироваться в более безопасные места.
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Бракує слів від цієі бойні , яку москальня нам демонструє
цілодобово !!
Результат настане тільки тоді , коли ми будемо теж знищувати
іхню інфраструктуру - ,, око за око " так як вони розуміють
тільки силу😠