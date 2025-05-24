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Внаслідок російських обстрілів на Сумщині поранений чоловік, пошкоджено близько 10 будинків. ФОТО

У п'ятницю, 23 травня, російські окупанти обстріляли Білопілля Сумської області. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка.

Про це в телеграм повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує обстрілювати прикордонні території Сумщини. Найбільше потерпає Білопільська громада. Сьогодні внаслідок ворожого удару поранений 76-річний мешканець Білопілля. Чоловік перебував на своїй присадибній ділянці, коли росіяни відкрили вогонь. Медики вже прооперували його, зараз чоловік перебуває у лікарні", - розповів посадовець.

обстріл Сумщини

Також зранку після удару з РСЗВ зайнялася пожежа в одному із будинків у Білопільській громаді. Загалом за останню добу у громаді зруйновані або серйозно пошкоджені близько 10 будинків.

Наразі у Білопільській громаді залишаються близько 3000 людей. Учора виїхали троє. У Ворожбянській – лишається менш як 800 людей.

Місцева влада закликав мешканців прикордоння евакуюватися до безпечніших місць.

Дивіться також: Рашисти атакували Сумщину дронами та КАБами: горів цивільний об’єкт у Білопільській громаді. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

обстріл (28993) Сумська область (3807) Сумський район (240) Білопілля (20)


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Терор кацапських варварів продовжується 😡
Бракує слів від цієі бойні , яку москальня нам демонструє
цілодобово !!
Результат настане тільки тоді , коли ми будемо теж знищувати
іхню інфраструктуру - ,, око за око " так як вони розуміють
тільки силу😠
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24.05.2025 00:32 Відповісти
 
 