При выполнении боевого задания погиб полицейский Юрий Баранов с Харьковщины. ФОТО
23 мая на Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб сержант полиции Юрий Баранов. В это время РФ атаковала группу полицейских удачными FPV-дронами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.
"23 мая на Харьковском направлении во время выполнения боевой задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии противника группа полицейских попала под обстрел вражеских ударных FPV-дронов. Среди полицейских был сержант Юрий Баранов. Он получил тяжелые травмы. Его доставили в медицинский пункт, где он, к сожалению, умер", - говорится в сообщении.
Юрий Баранов служил в полицейском взводе № 2 роты №1 батальона № 2 полка полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Полицейскому навсегда будет 35. У него остались мать, жена и 11-летняя дочь.
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