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При выполнении боевого задания погиб полицейский Юрий Баранов с Харьковщины. ФОТО

23 мая на Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб сержант полиции Юрий Баранов. В это время РФ атаковала группу полицейских удачными FPV-дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

"23 мая на Харьковском направлении во время выполнения боевой задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии противника группа полицейских попала под обстрел вражеских ударных FPV-дронов. Среди полицейских был сержант Юрий Баранов. Он получил тяжелые травмы. Его доставили в медицинский пункт, где он, к сожалению, умер", - говорится в сообщении.

Погиб Юрий Баранов

Юрий Баранов служил в полицейском взводе № 2 роты №1 батальона № 2 полка полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Полицейскому навсегда будет 35. У него остались мать, жена и 11-летняя дочь.

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Автор: 

Нацполиция (16549) потери (4419) Харьковская область (1018)


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Топ комментарии
+15
Герою слава 😪😪😪
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24.05.2025 12:07
+8
Багато поліцейських і колишніх милівціянтів захищають Україну в скоаді підрозділів ЗСУ, нацгвардії, тероборони і поліції і багато з них гине, а сьогоднішня пластилінова поліція, що зупиняє автомобілі, повключала камери відеоспостереження в містах ганьбить своїми діями тих героїв і себе. Можливо я помиляюся, але мені так здається.
Вічна пам'ять і Царство Небесне Герою!
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24.05.2025 12:30
+4
Вуйку, якби не було поліції на місцях, почався б хаос. Так що все нормально, згідно правил цивілізованого світу. Герою Слава!
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24.05.2025 13:25
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Герою слава 😪😪😪
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24.05.2025 12:07 Ответить
А у чому героизм, якщо мусора не для війни пристосовані, а тільки для кошмару населення?
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24.05.2025 16:47 Ответить
Багато поліцейських і колишніх милівціянтів захищають Україну в скоаді підрозділів ЗСУ, нацгвардії, тероборони і поліції і багато з них гине, а сьогоднішня пластилінова поліція, що зупиняє автомобілі, повключала камери відеоспостереження в містах ганьбить своїми діями тих героїв і себе. Можливо я помиляюся, але мені так здається.
Вічна пам'ять і Царство Небесне Герою!
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24.05.2025 12:30 Ответить
Вуйку, якби не було поліції на місцях, почався б хаос. Так що все нормально, згідно правил цивілізованого світу. Герою Слава!
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24.05.2025 13:25 Ответить
бандюки завжди чекають на хаос, а деякі недалекі особини вважають, що при хаосі їм буде краще, ну-ну
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24.05.2025 17:46 Ответить
Бандюкам якраз хаос непотрібен - мусора прикормлені, прокурори і судді в намордниках, депутати понятія соблюдають! Не треба їм ніяких змін - навіть перемоги кацапів. У цьому сенсі авторитети патріотичніші за мусорів. Ахметов теж собі вже півжопи відкусив, за те, що в 2014 році у гудки гудів замість того, щоб Стрелкова з Моторолою в ачсфальт закатать десь на шахте угольной. Один Коломойський швидко зметикував шо йому зміна участкового в на хрен не нужна...
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24.05.2025 20:28 Ответить
Якраз бандюків ці поліцаї і "кришують". У тому числі і привладних, - їх підгодовують, забезпечують, підвищують зарплати, бронюють від фронту (300 тисяч вгодованих биків і кнурів!), щоб пресували народ, як народу урветься терпець (а це буде вже скоро) . А як повернуться фронтовики ... але не будемо про печальне. Першими хто здавав Крим і Донбас були менти і сбу-шники, якщо тобі пам"ять не відшибло. І януковича вони здали як шавку (якщо тобі не відшибло пам"ять). Й цого ... здадуть, як використаного гандона. Лягавими, мусорами, псами їх називали ще при союзі (якщо тобі не відшибло пам"ять).
Жоднорго хаосу не настане - ХАОС У КРАЇНІ ВЖЕ ПРОЦВІТАЄ. Що з цими мусорами, що без них...
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24.05.2025 18:02 Ответить
из Польши виднее! Как и тцк должны быть на местах с полицией вместе,да?
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25.05.2025 14:46 Ответить
Саме так.
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25.05.2025 22:27 Ответить
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24.05.2025 12:43 Ответить
Слава Герою!
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24.05.2025 13:25 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Україну Герою....
Спочивай з миром, синку....🙏
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24.05.2025 13:55 Ответить
На фронтах щоденно гинуть сотні Воїнів - Істинних Захисників України. Не "броньованих" від захисту Батьківщини. Може б і про них згадувати тут персонально?
P.S. Вічна пам"ять загиблому. І співчуття рідним та близьким...
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24.05.2025 17:47 Ответить
 
 