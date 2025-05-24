Під час виконання бойового завдання загинув поліцейський Юрій Баранов з Харківщини. ФОТО

23 травня на Харківщині під час виконання бойового завдання загинув сержант поліції Юрій Баранов. У цей час РФ атакувала групу поліцейських уданими FPV-дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

"23 травня на Харківському напрямку під час виконання бойового завдання з відсічі та стримування збройної агресії противника група поліцейських потрапила під обстріл ворожих ударних FPV-дронів. Серед поліцейських був сержант Юрій Баранов. Він зазнав тяжких травм. Його доставили до медичного пункту, де він, на жаль, помер", - йдеться у повідомленні.

Юрій Баранов служив у поліцейському взводі № 2 роти №1 батальйону № 2 полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Поліцейському назавжди буде 35. У нього залишилися мати, дружина та 11-річна донька.

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