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Рашисты сбросили ФАБ-500 на дом в Купянске: 2 женщины погибли, есть раненые. ФОТО

Сегодня, 25 мая 2025 года, российские войска ударили по дому в Купянске Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на эту минуту известно о двух погибших - это женщины 85 и 56 лет.

Куп'янськ після удару
Куп'янськ після удару

Также пострадали 60-летний мужчина, 75-летняя и 68-летняя женщины. Медики оказывают им необходимую помощь.

Предварительно, оккупанты применили ФАБ-500.

Автор: 

обстрел (27652) жертвы (2090) Харьковская область (1013) Купянский район (232) Купянск (671)


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В тому Куп"янську вже живого місця немає, а моська радіє та святкує, і жодної балістики на неї(
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25.05.2025 12:19 Ответить
Нема ППО на фронті. Втратили блукаючі Патріоти і все. Смарагдовий фельдмаршал реально не знає, що робити.
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25.05.2025 12:21 Ответить
Зе вже не знає куди тікати і що робити , так як докерувався
до ручки !!

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27.05.2025 12:01 Ответить
 
 