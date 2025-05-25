Рашисты сбросили ФАБ-500 на дом в Купянске: 2 женщины погибли, есть раненые. ФОТО
Сегодня, 25 мая 2025 года, российские войска ударили по дому в Купянске Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, на эту минуту известно о двух погибших - это женщины 85 и 56 лет.
Также пострадали 60-летний мужчина, 75-летняя и 68-летняя женщины. Медики оказывают им необходимую помощь.
Предварительно, оккупанты применили ФАБ-500.
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