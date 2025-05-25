Рашисти скинули ФАБ-500 на будинок у Куп’янську: 2 жінки загинули, є поранені. ФОТО
Сьогодні, 25 травня 2025 року російські війська вдарили по будинку в Куп'янську Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на цю хвилину відомо про двох загиблих - це жінки 85 і 56 років.
Також постраждали 60-річний чоловік, 75-річна і 68-річна жінки. Медики надають їм необхідну допомогу.
Попередньо, окупанти застосували ФАБ-500.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
до ручки !!