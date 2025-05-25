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Рашисти скинули ФАБ-500 на будинок у Куп’янську: 2 жінки загинули, є поранені. ФОТО

Сьогодні, 25 травня 2025 року російські війська вдарили по будинку в Куп'янську Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на цю хвилину відомо про двох загиблих - це жінки 85 і 56 років.

Куп'янськ після удару
Куп'янськ після удару

Також постраждали 60-річний чоловік, 75-річна і 68-річна жінки. Медики надають їм необхідну допомогу.

Попередньо, окупанти застосували ФАБ-500.

Автор: 

обстріл (28973) жертви (1810) Харківська область (1021) Куп’янський район (230) Куп’янськ (795)


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В тому Куп"янську вже живого місця немає, а моська радіє та святкує, і жодної балістики на неї(
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25.05.2025 12:19 Відповісти
Нема ППО на фронті. Втратили блукаючі Патріоти і все. Смарагдовий фельдмаршал реально не знає, що робити.
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25.05.2025 12:21 Відповісти
Зе вже не знає куди тікати і що робити , так як докерувався
до ручки !!

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27.05.2025 12:01 Відповісти
 
 