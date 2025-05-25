Оккупанты нанесли авиаудар по Константиновке и атаковали дронами: есть повреждения. ФОТО

В течение дня воскресенья, 25 мая, российские захватчики атаковали Константиновку в Донецкой области дронами и нанесли авиаудар. Есть повреждения, обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый обстрел произошел в 11:40 - враг нанес авиаудар по окрестностям города. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений. Днем противник нанес удар по территории Константиновки с помощью ударного БПЛА самолетного типа "Молния-1". В результате был поврежден фасад административного здания", - рассказал чиновник.

Около 16:00 зафиксирована еще одна атака оккупантов аналогичным беспилотником "Молния-1". Удар пришелся по зданию учреждения здравоохранения, поврежден его фасад. Пострадавших нет.

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