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Оккупанты нанесли авиаудар по Константиновке и атаковали дронами: есть повреждения. ФОТО

В течение дня воскресенья, 25 мая, российские захватчики атаковали Константиновку в Донецкой области дронами и нанесли авиаудар. Есть повреждения, обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый обстрел произошел в 11:40 - враг нанес авиаудар по окрестностям города. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений. Днем противник нанес удар по территории Константиновки с помощью ударного БПЛА самолетного типа "Молния-1". В результате был поврежден фасад административного здания", - рассказал чиновник.

обстрел Константиновки

Около 16:00 зафиксирована еще одна атака оккупантов аналогичным беспилотником "Молния-1". Удар пришелся по зданию учреждения здравоохранения, поврежден его фасад. Пострадавших нет.

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обстрел (27672) Донецкая область (9920) Покровский район (663) Константиновка (31)


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Зеленський санкцій ввів проти фізичних осіб-рашистів,знай наших.Вони авіаудари,БПЛА,а ми їх санкціями.Хай відчують нашу помсту.
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25.05.2025 21:59 Ответить
 
 