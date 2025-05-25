Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці та атакували дронами: є пошкодження. ФОТО

Впродовж дня неділі, 25 травня, російські загарбники атакували Костянтинівку на Донеччині дронами та завдали авіаудар. Є пошкодження, обійшлося без жертв та постраждалих.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший обстріл стався об 11:40 – ворог завдав авіаудару по околицях міста. На щастя, обійшлося без постраждалих і пошкоджень. Удень противник завдав удару по території Костянтинівки за допомогою ударного БПЛА літакового типу "Молнія-1". У результаті було пошкоджено фасад адміністративної будівлі", - розповів посадовець.

Близько 16:00 зафіксовано ще одну атаку окупантів аналогічним безпілотником "Молнія-1". Удар прийшовся по будівлі закладу охорони здоров’я, пошкоджений його фасад. Постраждалих немає.

Дивіться також: Доба на Донеччині: окупанти обстріляли Покровський та Краматорський райони, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж