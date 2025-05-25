УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4979 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
1 182 1

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці та атакували дронами: є пошкодження. ФОТО

Впродовж дня неділі, 25 травня, російські загарбники атакували Костянтинівку на Донеччині дронами та завдали авіаудар. Є пошкодження, обійшлося без жертв та постраждалих.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший обстріл стався об 11:40 – ворог завдав авіаудару по околицях міста. На щастя, обійшлося без постраждалих і пошкоджень. Удень противник завдав удару по території Костянтинівки за допомогою ударного БПЛА літакового типу "Молнія-1". У результаті було пошкоджено фасад адміністративної будівлі", - розповів посадовець.

обстріл Костянтинівки

Близько 16:00 зафіксовано ще одну атаку окупантів аналогічним безпілотником "Молнія-1". Удар прийшовся по будівлі закладу охорони здоров’я, пошкоджений його фасад. Постраждалих немає.

Дивіться також: Доба на Донеччині: окупанти обстріляли Покровський та Краматорський райони, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28993) Донецька область (8734) Покровський район (672) Костянтинівка (30)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський санкцій ввів проти фізичних осіб-рашистів,знай наших.Вони авіаудари,БПЛА,а ми їх санкціями.Хай відчують нашу помсту.
показати весь коментар
25.05.2025 21:59 Відповісти
 
 