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Новости Фото Кодификация оружия Разработки Минобороны
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Минобороны кодифицировало индивидуальное средство для противодействия БПЛА "Антидроновый пистолет" украинского производства. ФОТО

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины индивидуальное средство для противодействия воздушным беспилотникам "Антидроновий пистолет" украинского производства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Антидроновый пистолет

"Антидроновий пистолет" - индивидуальное устройство радиоэлектронной защиты. Это средство установки электромагнитных помех, оно блокирует каналы управления и видеосигнала вражеских беспилотников.

Украинский "Антидроновий пистолет" имеет компактные размеры, весит чуть больше 1 кг, изготовлен в монолитном формфакторе.

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Напоминаем производителям ВВТ, что полезная информация о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники находится здесь.

Фото предоставлено производителем

Автор: 

беспилотник (3723) Минобороны (9402) дроны (4049)


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Топ комментарии
+12
В тисячний раз питаю,от нахрена таке публікувати,,щоб кацапи прийняли це до уваги,чи розробили свій? Ну повинна ж бути якась таємниця.
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27.05.2025 12:14
+7
Ніякої таємниці в індивідуальних засобах РЕБ немає
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27.05.2025 12:17
+3
одному мені здається, що це обмотаний ізолєнтою паяльник для труб?
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27.05.2025 12:19
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В тисячний раз питаю,от нахрена таке публікувати,,щоб кацапи прийняли це до уваги,чи розробили свій? Ну повинна ж бути якась таємниця.
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27.05.2025 12:14 Ответить
у кацапа тямки не хватить ,вони поки палками обходяться
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27.05.2025 12:16 Ответить
то кіздуй повоюй проти тих що з палками, навіщо так брехати?
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27.05.2025 14:49 Ответить
Ніякої таємниці в індивідуальних засобах РЕБ немає
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27.05.2025 12:17 Ответить
у кацапа палка
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27.05.2025 12:19 Ответить
видати кожному Українцю !
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27.05.2025 12:15 Ответить
Що за назви...
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27.05.2025 12:17 Ответить
одному мені здається, що це обмотаний ізолєнтою паяльник для труб?
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27.05.2025 12:19 Ответить
👓
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27.05.2025 12:20 Ответить
Це рупорна антенна
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27.05.2025 13:47 Ответить
Якесь одоробло, як і все, що роблять смарагдові
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27.05.2025 12:23 Ответить
Si vis pacem, готуй Пістоль !
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27.05.2025 12:27 Ответить
А коли наші військові і в праду повірять у цю хренью це ж смерть.
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27.05.2025 13:14 Ответить
А щось більш естетичне не вийшло, чо що?
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27.05.2025 13:26 Ответить
... в наступний версіі рукоять зроблять зі слонової кістки, а дуло інкрустують кристалами Сваровскі...
Радіатор можна з тітана зробить та пофарбувати антирадарною фарбою.
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27.05.2025 13:48 Ответить
оце одоробло арахамії в дупу вставте!
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27.05.2025 15:06 Ответить
А чи не простіше заряджати ракетницю патроном з дробом?
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27.05.2025 15:31 Ответить
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации... Источник: https://censor.net/ru/p3554563
Короче новость в том, что МО выполнило ту часть бюрократии, которую должно было сделать молча ещё до войны?)))
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27.05.2025 19:37 Ответить
 
 