Минобороны кодифицировало индивидуальное средство для противодействия БПЛА "Антидроновый пистолет" украинского производства. ФОТО
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины индивидуальное средство для противодействия воздушным беспилотникам "Антидроновий пистолет" украинского производства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
"Антидроновий пистолет" - индивидуальное устройство радиоэлектронной защиты. Это средство установки электромагнитных помех, оно блокирует каналы управления и видеосигнала вражеских беспилотников.
Украинский "Антидроновий пистолет" имеет компактные размеры, весит чуть больше 1 кг, изготовлен в монолитном формфакторе.
Напоминаем производителям ВВТ, что полезная информация о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники находится здесь.
Фото предоставлено производителем
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Радіатор можна з тітана зробить та пофарбувати антирадарною фарбою.
Короче новость в том, что МО выполнило ту часть бюрократии, которую должно было сделать молча ещё до войны?)))