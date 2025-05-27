Минобороны кодифицировало индивидуальное средство для противодействия БПЛА "Антидроновый пистолет" украинского производства. ФОТО

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины индивидуальное средство для противодействия воздушным беспилотникам "Антидроновий пистолет" украинского производства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

"Антидроновий пистолет" - индивидуальное устройство радиоэлектронной защиты. Это средство установки электромагнитных помех, оно блокирует каналы управления и видеосигнала вражеских беспилотников.

Украинский "Антидроновий пистолет" имеет компактные размеры, весит чуть больше 1 кг, изготовлен в монолитном формфакторе.

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Напоминаем производителям ВВТ, что полезная информация о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники находится здесь.

Фото предоставлено производителем