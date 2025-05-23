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Ударный БпАК "Белый волк" кодифицирован и допущен к использованию в ВСУ, - Минобороны. ФОТО
Кодифицирован и допущен к использованию в ВСУ ударный беспилотный авиационный комплекс "Белый волк".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Отмечается, что этот дрон способен доставлять к цели боевой заряд немалого веса, который способен поразить тяжелую вражескую технику, фортификационные объекты и другие защищенные цели.
Комплекс разворачивается в течение нескольких минут. В комплекте комплекса, в частности: БпЛА с цифровой комбинированной камерой, станция управления и контроля, комплект силовых аккумуляторов и тому подобное.
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Ще б роздрукували технічні характеристики для раші. Втім, їхні специ й самі розберуться, проаналізувавши фото.
Ви абсолютні терпільські довбойоби.
Зброя - це сюрприз і таємниця.
більш досконали, потужний та вбивчий гексакоптер ?
.
Ви абсолютні терпільські довбойоби.