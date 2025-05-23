Ударный БпАК "Белый волк" кодифицирован и допущен к использованию в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Кодифицирован и допущен к использованию в ВСУ ударный беспилотный авиационный комплекс "Белый волк".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

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Отмечается, что этот дрон способен доставлять к цели боевой заряд немалого веса, который способен поразить тяжелую вражескую технику, фортификационные объекты и другие защищенные цели.

Комплекс разворачивается в течение нескольких минут. В комплекте комплекса, в частности: БпЛА с цифровой комбинированной камерой, станция управления и контроля, комплект силовых аккумуляторов и тому подобное.

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