РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9228 посетителей онлайн
Новости Фото Кодификация оружия
2 441 8

Ударный БпАК "Белый волк" кодифицирован и допущен к использованию в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Кодифицирован и допущен к использованию в ВСУ ударный беспилотный авиационный комплекс "Белый волк".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

БпАК "Білий вовк"

Также читайте: Украина кодифицировала линейку оптоволоконных дронов "Хищник REBOFF", устойчивых к РЭБ, - Минобороны

Отмечается, что этот дрон способен доставлять к цели боевой заряд немалого веса, который способен поразить тяжелую вражескую технику, фортификационные объекты и другие защищенные цели.

Комплекс разворачивается в течение нескольких минут. В комплекте комплекса, в частности: БпЛА с цифровой комбинированной камерой, станция управления и контроля, комплект силовых аккумуляторов и тому подобное.

Смотрите: Украинский БпАК "Веспа-15" кодифицирован и допущен к использованию в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Автор: 

Минобороны (9402) дроны (4049)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці - як завжди!!! - що засвітили на весь світ.
Ще б роздрукували технічні характеристики для раші. Втім, їхні специ й самі розберуться, проаналізувавши фото.
Ви абсолютні терпільські довбойоби.
показать весь комментарий
23.05.2025 12:33 Ответить
Да это давно не секрет. В Украине десятки разных БПЛА делают
показать весь комментарий
23.05.2025 13:01 Ответить
У рахованії багато світять?
Зброя - це сюрприз і таємниця.
показать весь комментарий
23.05.2025 13:42 Ответить
що світити?
більш досконали, потужний та вбивчий гексакоптер ?

.
показать весь комментарий
23.05.2025 13:29 Ответить
Cудячи з вигляду це ніякий не вовк а якесь кошеня. Скільки вибухівки може він взяти? Думаю не більше 3-5 кг . Полякати мотоциклістів ним можна. А завдати серйозної шкоди інфраструктурі ворога- ні. кацапскі шахеди непсуть по 80-100кг. вибухівки і системно валять нам економіку. Просто чергова піар акція.
показать весь комментарий
23.05.2025 12:54 Ответить
Ну это как бы совсем разные типы БПЛА
показать весь комментарий
23.05.2025 13:00 Ответить
Через два роки, маштабуємо виробництво...
показать весь комментарий
23.05.2025 13:16 Ответить
цитата дуже пасує до автора : Молодці - як завжди!!! -.......
Ви абсолютні терпільські довбойоби.
показать весь комментарий
23.05.2025 14:34 Ответить
 
 