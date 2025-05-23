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Ударний БпАК "Білий вовк" кодифіковано й допущено до використання у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Кодифіковано й допущено до використання у ЗСУ ударний безпілотний авіаційний комплекс "Білий вовк".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

БпАК "Білий вовк"

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Зазначається, що цей дрон спроможний доставляти до цілі бойовий заряд чималої ваги, який здатен уразити важку ворожу техніку, фортифікаційні об’єкти та інші захищені цілі.

Комплекс розгортається протягом кількох хвилин. У комплекті комплексу, зокрема: БпЛА з цифровою комбінованою камерою, станція керування та контролю, комплект силових акумуляторів тощо.

Дивіться: Український БпАК "Веспа-15" кодифіковано та допущено до використання в ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Автор: 

Міноборони (7452) дрони (4838)


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Молодці - як завжди!!! - що засвітили на весь світ.
Ще б роздрукували технічні характеристики для раші. Втім, їхні специ й самі розберуться, проаналізувавши фото.
Ви абсолютні терпільські довбойоби.
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23.05.2025 12:33 Відповісти
Да это давно не секрет. В Украине десятки разных БПЛА делают
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23.05.2025 13:01 Відповісти
У рахованії багато світять?
Зброя - це сюрприз і таємниця.
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23.05.2025 13:42 Відповісти
що світити?
більш досконали, потужний та вбивчий гексакоптер ?

.
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23.05.2025 13:29 Відповісти
Cудячи з вигляду це ніякий не вовк а якесь кошеня. Скільки вибухівки може він взяти? Думаю не більше 3-5 кг . Полякати мотоциклістів ним можна. А завдати серйозної шкоди інфраструктурі ворога- ні. кацапскі шахеди непсуть по 80-100кг. вибухівки і системно валять нам економіку. Просто чергова піар акція.
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23.05.2025 12:54 Відповісти
Ну это как бы совсем разные типы БПЛА
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23.05.2025 13:00 Відповісти
Через два роки, маштабуємо виробництво...
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23.05.2025 13:16 Відповісти
цитата дуже пасує до автора : Молодці - як завжди!!! -.......
Ви абсолютні терпільські довбойоби.
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23.05.2025 14:34 Відповісти
 
 