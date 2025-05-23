Ударний БпАК "Білий вовк" кодифіковано й допущено до використання у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Кодифіковано й допущено до використання у ЗСУ ударний безпілотний авіаційний комплекс "Білий вовк".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

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Зазначається, що цей дрон спроможний доставляти до цілі бойовий заряд чималої ваги, який здатен уразити важку ворожу техніку, фортифікаційні об’єкти та інші захищені цілі.

Комплекс розгортається протягом кількох хвилин. У комплекті комплексу, зокрема: БпЛА з цифровою комбінованою камерою, станція керування та контролю, комплект силових акумуляторів тощо.

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