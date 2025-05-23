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Ударний БпАК "Білий вовк" кодифіковано й допущено до використання у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО
Кодифіковано й допущено до використання у ЗСУ ударний безпілотний авіаційний комплекс "Білий вовк".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
Зазначається, що цей дрон спроможний доставляти до цілі бойовий заряд чималої ваги, який здатен уразити важку ворожу техніку, фортифікаційні об’єкти та інші захищені цілі.
Комплекс розгортається протягом кількох хвилин. У комплекті комплексу, зокрема: БпЛА з цифровою комбінованою камерою, станція керування та контролю, комплект силових акумуляторів тощо.
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Ще б роздрукували технічні характеристики для раші. Втім, їхні специ й самі розберуться, проаналізувавши фото.
Ви абсолютні терпільські довбойоби.
Зброя - це сюрприз і таємниця.
більш досконали, потужний та вбивчий гексакоптер ?
.
Ви абсолютні терпільські довбойоби.