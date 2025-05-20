Україна кодифікувала лінійку оптоволоконних дронів "Хижак REBOFF", стійких до РЕБ, - Міноборони

Міністерство оборони України завершило кодифікацію лінійки безпілотних авіаційних комплексів "Хижак REBOFF" українського виробництва, які керуються за допомогою оптоволоконного каналу і не вразливі до ворожих засобів РЕБ.

Про це повідомила пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, розробкою дронів займається компанія 3DTech, яка стала першим українським виробником, що пройшов офіційну процедуру кодифікації таких систем у МОУ.

FPV-дрони на оптоволокні отримують дедалі ширше застосування на фронті - їх використовують там, де звичайні дрони зриваються з керування через глушіння сигналу.

Лінійка "Хижак REBOFF" включає п’ять моделей із довжиною оптоволоконної котушки від 10 до 20 км. Вони проходили успішні випробування ще з 2023 року, долаючи водні перешкоди та працюючи на швидкостях до 143 км/год. У 2024 році перші тестові партії вже почали використовуватися бойовими підрозділами.

Зокрема:

"Хижак REBOFF 10 Lite" (10 км) - ефективний для міських боїв і відбиття штурмів, несе до 1,8 кг;

"Хижак REBOFF 10 Lite" (15 км) - бюджетна версія для дій на передньому краї, з бойовим навантаженням до 1,5 кг;

"Хижак 13 REBOFF" (20 км) - для знищення інфраструктури ворога на передовій, оснащений двома батарейними блоками;

"Хижак REBOFF" (15 км) - придатний для засад і ударів по логістиці, має один акумулятор і підвищене навантаження;

"Хижак REBOFF" (10 км) - найпотужніший за вантажопідйомністю, здатний нести до 2,2 кг бойової частини.

Всі дрони працюють на висоті до 500 м і швидкості до 70 км/год. Кожну модель оснащено швидкими кріпленнями, знімними ніжками та адаптовано для використання наявних дронів у підрозділах.

Також компанія готує до кодифікації дрони з котушками на 25 та 30 км, які дозволять завдавати ударів у глибокому тилу противника.

